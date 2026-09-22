Volvo thay tướng, chọn sếp của Skoda làm tân CEO

Vị lãnh đạo người Đức đã chèo lái Skoda kể từ năm 2022, đưa hãng xe tới từ Czech này mở rộng dải sản phẩm của mình trong kỷ nguyên điện hóa và đạt mức tăng trưởng kỷ lục. Tại Volvo, Klaus Zellmer sẽ kế nhiệm Håkan Samuelsson, người được bổ nhiệm năm 2025 và từng là CEO của Volvo trong thời gian 2012-2022.

Ông Klaus Zellmer sẽ chính thức trở thành CEO của Volvo Cars kể từ tháng 10/2027. (Ảnh: Autocar)

Màn bổ nhiệm này của Volvo được kỳ vọng sẽ giúp hãng xe Thụy Điển lấy lại vị thế cạnh tranh của mình sau khi trải qua giai đoạn chuyển giao khó khăn do rào cản thuế phí và đà suy giảm của thị trường xe điện.

Trước đó, trong một sự kiện về chiến lược, ông Samuelsson đã công bố kế hoạch ra mắt 13 mẫu xe mới từ nay tới năm 2030 để tăng gấp đôi thị phần của Volvo, nhằm đối phó với chính sách đánh thuế mới của Mỹ cũng như doanh số đang giảm sút tại Trung Quốc.

Volvo đặt mục tiêu ra mắt 13 mẫu xe mới kể từ nay tới năm 2030. (Ảnh: Volvocars)

Volvo hiện đang gặp khó khăn trong việc độc lập chuỗi cung ứng công nghệ Trung Quốc và châu Âu của mình nhằm duy trì hoạt động tại thị trường Mỹ, nơi hãng xe con Polestar vừa bị cấm kinh doanh cách đây không lâu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Geely - tập đoàn mẹ của Volvo, ông Eric Li - chia sẻ: “Ông Klaus Zellmer hội tụ bề dày chuyên môn trong lĩnh vực ô tô, kinh nghiệm lãnh đạo quốc tế đa dạng cùng bảng thành tích ấn tượng trong việc dẫn dắt các tổ chức vượt qua những giai đoạn chuyển đổi và biến động của thị trường. Kinh nghiệm của ông ở cả phân khúc xe sang cao cấp lẫn các thương hiệu ô tô phổ thông là một mảnh ghép hoàn hảo cho Volvo Cars”.