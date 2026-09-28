Volvo sắp ra mắt bộ đôi xe điện đầu bảng EX90 và ES90 tại Việt Nam

Sau EC40, danh mục ô tô thuần điện của Volvo tại Việt Nam chuẩn bị có thêm hai cái tên đáng chú ý là EX90 và ES90.

Volvo Car Việt Nam vừa hé lộ thêm thông tin về bộ đôi xe điện mới trước thời điểm ra mắt chính thức. Hãng cho biết chương trình sở hữu sớm dành cho EX90 và ES90 đã được triển khai, đi kèm một số đặc quyền dành cho nhóm khách hàng tiên phong.

Hình ảnh hé lộ mẫu xe Volvo ES90

Sự xuất hiện đồng thời của hai mẫu xe đáng chú ý bởi EX90 và ES90 đều nằm ở nhóm sản phẩm cao cấp trong thế hệ xe điện mới của Volvo. Nếu EX90 tiếp cận theo kiểu SUV cỡ lớn thì ES90 kết hợp những đặc tính của sedan, fastback và SUV.

Trong bộ đôi chuẩn bị ra mắt, EX90 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn, đồng thời đại diện cho thế hệ công nghệ an toàn mới của thương hiệu Thụy Điển.

Theo thông tin từ Volvo, EX90 được trang bị hệ thống cảm biến tiên tiến kết hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo nhằm nhận diện môi trường xung quanh và hỗ trợ quá trình vận hành.

Mẫu SUV điện Volvo EX90

Trên thị trường quốc tế, mẫu SUV điện này đã đạt 5 sao Euro NCAP, được IIHS trao danh hiệu Top Safety Pick+ và giành giải World Luxury Car 2025 của World Car Awards.

Đây cũng là cách Volvo tiếp tục theo đuổi yếu tố đã gắn liền với thương hiệu trong nhiều thập kỷ: an toàn. Tuy nhiên, trên EX90, triết lý này được chuyển sang một nền tảng xe điện với hệ thống cảm biến, phần mềm và năng lực xử lý dữ liệu đóng vai trò ngày càng lớn.

Nếu EX90 có kiểu dáng SUV khá rõ ràng thì ES90 lại là sản phẩm khó xếp vào một khuôn mẫu truyền thống.

Volvo mô tả mẫu xe này là sự kết hợp giữa vẻ thanh lịch của sedan, tính linh hoạt của fastback và không gian của SUV. Thiết kế tiếp tục theo đuổi phong cách Scandinavian tối giản vốn trở thành đặc trưng của những thế hệ Volvo gần đây.

Cách xây dựng ES90 cũng cho thấy sự thay đổi đáng chú ý của ô tô điện. Khi không còn bị ràng buộc hoàn toàn bởi cấu trúc hệ truyền động động cơ đốt trong truyền thống, các nhà sản xuất có thêm không gian để pha trộn những đặc tính của nhiều kiểu thân xe khác nhau.

EX90 và ES90 vì thế đại diện cho hai cách tiếp cận khác nhau trong cùng thế hệ xe điện cao cấp mới của Volvo.

Nền tảng từ Volvo cho phép xe sạc từ 10 lên 80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng

Một trong những công nghệ đáng chú ý nhất được Volvo xác nhận cho cả EX90 và ES90 tại thời điểm này là kiến trúc điện 800V.

Theo Volvo Car Việt Nam, nền tảng này cho phép pin được sạc từ 10 lên 80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng. Đây sẽ là yếu tố quan trọng đối với trải nghiệm sử dụng xe điện, đặc biệt trong những hành trình dài khi tốc độ bổ sung năng lượng có ý nghĩa không kém phạm vi hoạt động của xe.

Bên cạnh phần cứng, Volvo cũng đặt trọng tâm vào phần mềm. Hai mẫu xe sử dụng hệ thống máy tính lõi thế hệ mới và hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa OTA.

Cách tiếp cận này cho phép một số tính năng và phần mềm trên xe tiếp tục được hoàn thiện sau khi sản phẩm đã đến tay người dùng, thay vì toàn bộ đặc tính chiếc xe được cố định tại thời điểm xuất xưởng.

Việc chuẩn bị đưa EX90 và ES90 ra thị trường cũng đánh dấu bước tiếp theo trong chiến lược điện hóa của Volvo tại Việt Nam.

Danh mục hiện nay của hãng trải từ các mẫu mild-hybrid như XC40, XC60, XC90 đến các phiên bản plug-in hybrid của XC60, XC90 và S90. Ở nhóm thuần điện, Volvo hiện có EC40 và sẽ bổ sung các mẫu xe điện thế hệ mới trong thời gian tới.

Điều đó đồng nghĩa khi EX90 và ES90 chính thức xuất hiện, Volvo sẽ có các sản phẩm điện ở nhiều kiểu dáng và vị trí khác nhau, thay vì chỉ một mẫu xe thuần điện đơn lẻ.

Đây cũng có thể là bước chuyển đáng chú ý với thương hiệu Thụy Điển tại Việt Nam: điện hóa không còn đóng vai trò bổ sung cho danh mục sản phẩm mà bắt đầu hiện diện ở những dòng xe quan trọng hơn.

Tặng bộ sạc tại nhà và 3 năm bảo dưỡng cho khách mua sớm: Trước thời điểm ra mắt chính thức, Volvo Car Việt Nam đang triển khai chương trình dành cho khách hàng sở hữu sớm EX90 và ES90. Gói quyền lợi được công bố gồm bộ sạc AC 7 kW Wallbox tại nhà cùng chi phí lắp đặt tiêu chuẩn, 10 triệu điểm VETC Loyalty, gói cứu hộ VETC RSA 24/7 trong ba năm, ba năm bảo dưỡng định kỳ chính hãng và một năm bảo hiểm vật chất, bên cạnh quà tặng và một số quyền lợi dành cho khách hàng Volvo. Đáng chú ý, TCBC hiện chưa công bố giá bán, cấu hình động cơ, dung lượng pin, phạm vi hoạt động cũng như thời điểm ra mắt cụ thể của EX90 và ES90 tại Việt Nam. Đây sẽ là những thông tin quan trọng quyết định vị trí cạnh tranh của bộ đôi khi chính thức mở bán. Volvo hiện vận hành bốn đại lý ủy quyền tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Với EX90 và ES90, Volvo đang chuẩn bị đưa những sản phẩm điện thuộc thế hệ mới và ở vị trí cao trong danh mục toàn cầu về Việt Nam. Nếu EC40 có thể xem như bước khởi đầu cho ô tô thuần điện Volvo tại thị trường trong nước, EX90 và ES90 sẽ là bước đi cho thấy chiến lược điện hóa của hãng bắt đầu chuyển sang một giai đoạn rõ nét hơn.