Volvo lao đao

Volvo Cars, hãng xe do tập đoàn Geely Holding của Trung Quốc nắm cổ phần chi phối, đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức. Trong đó có nhu cầu xe điện thiếu ổn định, áp lực thuế quan gia tăng và điều kiện kinh doanh khó khăn tại Trung Quốc.

Theo Reuters, cổ phiếu Volvo Cars đã giảm 24% trong phiên giao dịch ngày 23/10, xuống mức thấp kỷ lục mới sau khi hãng xe Thụy Điển công bố kết quả kinh doanh quý III kém xa dự báo.

Không chỉ ghi nhận khoản lỗ hoạt động lớn hơn dự kiến, Volvo còn chứng kiến khoản tiền đầu tư tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Hãng đồng thời công bố kế hoạch cắt giảm thêm 2.500 nhân sự, phần lớn tại thị trường quê nhà Thụy Điển.

Lãnh đạo Volvo cho biết quá trình cắt giảm nhân sự dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2027. Tuy nhiên ông không loại trừ khả năng hãng tiếp tục triển khai những biện pháp bổ sung nếu tình hình kinh doanh chưa cải thiện.

Volvo liên tục thua lỗ

Trong quý III, Volvo Cars ghi nhận khoản lỗ hoạt động 3,7 tỷ SEK, tương đương khoảng 373 triệu USD. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với khoản lợi nhuận 5,8 tỷ SEK trong cùng kỳ năm ngoái.

Theo các nhà phân tích của Citi, thị trường trước đó chỉ dự báo Volvo lỗ khoảng 724 triệu SEK trong quý III. Như vậy, khoản lỗ thực tế của hãng lớn hơn đáng kể so với kỳ vọng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tiêu cực, Volvo còn ghi nhận dòng tiền âm khoảng 8,9 tỷ SEK trong quý, gấp đôi mức tiêu hao tiền mặt của cùng kỳ năm 2025. Những khó khăn của Volvo cũng phản ánh tình trạng chung của ngành công nghiệp ôtô châu Âu.

Lợi nhuận của Volvo suy giảm đáng kể trước sự cạnh tranh gắt gao từ các đối thủ. Ảnh: Volvo.

Nhu cầu thị trường suy yếu, cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu Trung Quốc và tình trạng dư thừa công suất nhà máy đang khiến biên lợi nhuận của nhiều nhà sản xuất sụt giảm.

Ngay cả Volkswagen, một trong những tập đoàn ôtô lớn nhất châu Âu, cũng đang lên kế hoạch cắt giảm tới 100.000 việc làm và có thể đóng cửa một số nhà máy.

Ông Hampus Engellau, chuyên gia phân tích của Handelsbanken, cảnh báo Volvo có thể cần huy động thêm vốn nếu tốc độ tiêu hao tiền mặt tiếp tục duy trì trong 2 quý tới. Tuy nhiên chuyên gia này cho rằng việc tăng sản lượng mẫu SUV điện EX60 có thể hỗ trợ tình hình tài chính của Volvo. Hãng cũng vẫn sở hữu lượng tiền mặt hơn 30 tỷ SEK.

Để giảm áp lực chi phí, Volvo dự kiến cắt giảm thêm khoảng 2.500 nhân sự, tương đương 6% lực lượng lao động.

Các biện pháp bao gồm chấm dứt hợp đồng với nhân sự tư vấn, không tuyển thay thế một số vị trí nghỉ việc tự nhiên và triển khai các gói hỗ trợ nghỉ việc có chọn lọc.

Đây là đợt tinh giản tiếp theo sau kế hoạch cắt giảm 3.000 việc làm từng được Volvo công bố trước đó.

Tân CEO đối mặt bài toán khó

Ông Hakan Samuelsson trở lại vị trí CEO Volvo Cars vào năm 2025 theo hợp đồng 2 năm, sau khi đã nghỉ hưu, với nhiệm vụ đưa hãng xe Thụy Điển vượt qua giai đoạn khó khăn.

Dưới sự điều hành của ông Samuelsson, Volvo triển khai nhiều biện pháp cắt giảm chi phí, điều chỉnh hoạt động theo từng khu vực và tăng cường hợp tác với tập đoàn mẹ Geely.

Tuy nhiên triển vọng kinh doanh của hãng vẫn tiếp tục xấu đi.

Ông Hakan Samuelsso, CEO mới của Volvo. Ảnh: Volvo.

Volvo cho biết cần tiết giảm thêm 5 tỷ SEK chi phí hoạt động để cải thiện tình hình tài chính.

Ông Klaus Zellmer, cựu lãnh đạo Skoda, sẽ kế nhiệm Samuelsson vào năm 2027. Tuy nhiên vị CEO mới sẽ phải tiếp quản Volvo trong bối cảnh một trong những thương hiệu ôtô lâu đời tại châu Âu đang đối mặt nhiều thách thức.

Một trong những vấn đề lớn nhất của hãng nằm ở mẫu SUV điện Volvo EX60.

Đây được xem là phiên bản thuần điện của XC60, mẫu xe bán chạy nhất thương hiệu, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch phục hồi kinh doanh.

Tuy nhiên quá trình sản xuất EX60 đang gặp nhiều trở ngại do các vấn đề liên quan đến việc lắp ráp bộ pin.

Volvo cho biết mới chỉ sản xuất khoảng 5.000 chiếc EX60, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 40.000 xe trong năm nay.

Việc chậm tăng sản lượng mẫu SUV điện được kỳ vọng trở thành sản phẩm chủ lực khiến nỗ lực tái cấu trúc của Volvo gặp thêm khó khăn.

Đầu tháng 10, Volvo đã rút lại dự báo doanh số và dòng tiền cho cả năm 2026.

Hãng cho biết sẽ ưu tiên bảo vệ biên lợi nhuận thay vì chạy đua thị phần tại Trung Quốc, nơi cuộc chiến giảm giá giữa các nhà sản xuất ôtô nội địa ngày càng gay gắt.

Volvo EX60 được kì vọng sẽ mang lại doanh số tốt cho hãng, nhưng lại gặp trở ngại từ khâu sản xuất. Ảnh: Reuters/Marie Mannes.

Doanh thu quý III của Volvo cũng giảm gần 50%, cho thấy áp lực lớn mà hãng đang phải đối mặt tại thị trường này.

Ông Mats Ekberg, đại diện Hiệp hội Cổ đông Thụy Điển, tổ chức đại diện cho các cổ đông nhỏ của Volvo, nhận định tình hình kinh doanh của hãng đang đáng lo ngại.

Dù vậy, Volvo vẫn có lợi thế nhờ khả năng tiếp cận công nghệ và chi phí sản xuất thấp hơn từ tập đoàn mẹ Geely. Theo báo cáo tài chính, biên lợi nhuận gộp của Volvo giảm từ 20,4% trong quý III/2025 xuống còn 14,7% trong quý III năm nay.

Trong kế hoạch sản phẩm đến cuối thập kỷ, Volvo dự kiến giới thiệu 13 mẫu xe mới, trong đó có 6 sản phẩm được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc.

Ông Samuelsson cho biết chưa kỳ vọng hoạt động kinh doanh tại đất nước tỷ dân sẽ cải thiện đáng kể trước khi những mẫu xe mới bắt đầu được tung ra thị trường.