Volvo EX90 và Volvo ES90 chính thức ra mắt Việt Nam: Bộ đôi xe điện 680 mã lực, di chuyển tối đa 706 km sau mỗi lần sạc đầy

Giá bán chính thức của Volvo ES90 và Volvo EX90 tại Việt Nam

Ngày 6/11/2026, Volvo Car Việt Nam chính thức giới thiệu bộ đôi xe thuần điện Volvo EX90 và Volvo ES90 trong khuôn khổ sự kiện tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội. Đây là hai mẫu xe điện đầu bảng của thương hiệu, đại diện cho định hướng phát triển mới khi kết hợp những giá trị truyền thống về an toàn, thiết kế Scandinavia với công nghệ điện hóa và nền tảng phần mềm hiện đại.

Trong đó, Volvo EX90 là mẫu SUV điện cỡ lớn hướng đến nhóm khách hàng gia đình, trong khi Volvo ES90 mang kiểu dáng sedan fastback sang trọng, đề cao trải nghiệm vận hành êm ái và khả năng di chuyển đường dài.

Volvo EX90 là mẫu SUV thuần điện mới nhất của Volvo tại Việt Nam

Sự xuất hiện đồng thời của hai mẫu xe cũng cho thấy nỗ lực mở rộng danh mục ô tô thuần điện của Volvo tại Việt Nam, trong bối cảnh thị trường xe điện hạng sang đang có thêm những lựa chọn mới.

Volvo EX90 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Xe có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 5.037 x 1.964 x 1.742 mm, chiều dài cơ sở 2.985 mm và khoảng sáng gầm 210 mm.

Ngoại thất Volvo EX90 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Scandinavia đặc trưng, với những đường nét tối giản, bề mặt thân xe liền mạch và các chi tiết được tối ưu khí động học. Dù có kích thước lớn, mẫu SUV này vẫn đạt hệ số cản gió 0,29 Cd.

Dù mang thiết kế SUV và kích thước lớn nhưng Volvo EX90 có chỉ số cản gió chỉ 0,29 Cd

Tại Việt Nam, Volvo EX90 được giới thiệu với phiên bản Twin Motor Performance, sử dụng hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian eAWD. Hệ truyền động này sản sinh công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 870 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0–100 km/h trong 4,2 giây.

Bộ pin lithium-ion CATL dung lượng 106 kWh giúp Volvo EX90 đạt phạm vi vận hành tối đa 625 km theo tiêu chuẩn WLTP. Nhờ kiến trúc điện áp 800V, xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 350 kW, cho phép nạp dung lượng pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Hệ thống khung gầm và pin trên các mẫu xe Volvo

Đáng chú ý, Volvo EX90 được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng kết hợp giảm chấn thích ứng. Hệ thống có khả năng liên tục điều chỉnh độ cứng giảm chấn nhằm tối ưu độ êm ái và khả năng kiểm soát thân xe. Khoảng sáng gầm có thể tự động thay đổi tùy theo điều kiện vận hành.

Là một trong những sản phẩm chủ lực của Volvo, Volvo EX90 đặc biệt chú trọng công nghệ an toàn. Mẫu SUV sở hữu hệ thống Driver Understanding có khả năng theo dõi ánh mắt và trạng thái của người lái nhằm nhận diện dấu hiệu mất tập trung.

Không gian nội thất bên trong Volvo EX90

Bên cạnh đó, công nghệ Occupant Sensing sử dụng radar có độ nhạy cao để phát hiện những chuyển động nhỏ trong khoang nội thất, hỗ trợ nhận biết trường hợp còn người ở bên trong xe. Các công nghệ này nằm trong hệ thống bảo vệ tổng thể Safe Space Technology mà Volvo phát triển cho thế hệ xe điện mới.

Về tiện nghi, Volvo EX90 sử dụng ghế bọc da Nappa cao cấp, tích hợp thông gió và massage cho hàng ghế trước. Không gian nội thất được hoàn thiện với các chi tiết ốp gỗ tự nhiên, cửa sổ trời toàn cảnh và màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch tích hợp Google.

Hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins gồm 25 loa, công suất 1.610 W, hỗ trợ Dolby Atmos cùng những chế độ âm thanh mô phỏng không gian phòng thu và nhà hát, trong đó có Abbey Road Studios.

Dàn âm thanh cao cấp Bowers &Wilkins trên Volvo EX90 và Volvo ES90

Nếu Volvo EX90 đại diện cho dòng SUV gia đình cao cấp thì Volvo ES90 lại hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự thanh lịch và trải nghiệm tiện nghi của một mẫu sedan hạng sang.

Volvo ES90 sở hữu thiết kế fastback, kết hợp kiểu dáng sedan với cửa khoang hành lý mở rộng về phía sau. Mẫu xe có kích thước dài 5.000 mm, rộng 1.942 mm và cao 1.547 mm. Đặc biệt, chiều dài cơ sở đạt 3.102 mm, dài hơn EX90 tới 117 mm, tạo điều kiện bố trí không gian nội thất rộng rãi cho hành khách.

Thiết kế khí động học cũng là một lợi thế của Volvo ES90 khi hệ số cản gió của mẫu sedan này chỉ ở mức 0,25 Cd, góp phần tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng.

Volvo ES90 là mẫu sedan thuần điện hạng sang

Tương tự Volvo EX90, Volvo ES90 được phân phối tại Việt Nam với phiên bản Twin Motor Performance sử dụng hai mô-tơ điện, hệ dẫn động eAWD, công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn 870 Nm.

Tuy nhiên, nhờ thiết kế thân xe thấp và tối ưu khí động học, Volvo ES90 có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 4 giây, nhanh hơn 0,2 giây so với Volvo EX90.

Xe cũng sử dụng bộ pin CATL dung lượng 106 kWh, nhưng phạm vi hoạt động tối đa lên tới 706 km theo tiêu chuẩn WLTP, cao hơn Volvo EX90 tới 81 km. Đây là một trong những thông số nổi bật nhất của mẫu sedan điện mới.

Volvo ES90 cũng được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW, với thời gian sạc từ 10% lên 80% khoảng 22 phút trong điều kiện lý tưởng. Khi sử dụng nguồn điện AC 11 kW, thời gian sạc đầy pin được công bố vào khoảng 10 giờ.

Xe có thể sạc nhanh chỉ 22 phút

Bên trong khoang lái, Volvo ES90 được thiết kế theo phong cách tối giản đặc trưng của thương hiệu Thụy Điển. Xe có màn hình trung tâm 14,5 inch, màn hình thông tin người lái 9 inch, màn hình hiển thị trên kính lái HUD và hệ điều hành tích hợp Google.

Một trong những trang bị nổi bật là trần kính toàn cảnh sử dụng công nghệ Electrochromic, cho phép điều chỉnh độ xuyên sáng bằng điện. Xe còn có hệ thống điều hòa tự động bốn vùng độc lập, kết hợp bộ lọc không khí có khả năng ngăn tới 95% bụi mịn PM2.5.

Các tiện nghi cao cấp khác gồm hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 25 loa hỗ trợ Dolby Atmos, ghế da Nappa tích hợp thông gió và massage ở hàng ghế trước, cùng hệ thống treo khí nén thích ứng.

Đáng chú ý, ES90 được trang bị cụm đèn pha HD Pixel với 20.000 điểm ảnh trên mỗi cụm đèn, tích hợp khả năng điều chỉnh chùm sáng thích ứng.

Dù mang kiểu dáng sedan, thiết kế cửa hậu fastback giúp ES90 có khoang hành lý tương đối linh hoạt. Dung tích cốp sau đạt 442 lít và có thể mở rộng lên 922 lít, bên cạnh khoang chứa đồ phía trước dung tích 27 lít.

Ngoài thiết kế và hệ truyền động, điểm chung đáng chú ý của Volvo EX90 và Volvo ES90 là nền tảng công nghệ dành cho thế hệ ô tô điện mới. Cả hai mẫu xe đều được phát triển trên kiến trúc thuần điện SPA2, kết hợp hệ thống điện áp 800V và nền tảng phần mềm Superset tech stack.

Đặc biệt, bộ đôi sử dụng vi xử lý NVIDIA DRIVE AGX Orin với năng lực xử lý hơn 254 nghìn tỷ phép tính mỗi giây (254 TOPS). Hệ thống này đóng vai trò nền tảng cho các công nghệ hỗ trợ lái, giám sát an toàn và xử lý dữ liệu từ hệ thống cảm biến trên xe.

Volvo cũng ứng dụng công nghệ cập nhật phần mềm từ xa OTA, cho phép nâng cấp và cải thiện các tính năng của xe trong suốt quá trình sử dụng mà không nhất thiết phải đưa xe đến đại lý để thực hiện các cập nhật phần mềm thông thường.

Theo Volvo, đây là hướng phát triển ô tô được định nghĩa bằng phần mềm, trong đó khả năng tính toán và nâng cấp công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với trải nghiệm sử dụng.

Song song với việc giới thiệu hai mẫu xe điện cao cấp, Volvo Car Việt Nam cũng công bố định hướng phát triển hệ sinh thái trạm sạc và dịch vụ dành cho khách hàng.

Hiện các đại lý Volvo tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đã được trang bị trạm sạc nhanh DC. Bên cạnh đó, thông qua nền tảng VETC, khách hàng Volvo có thể tiếp cận mạng lưới khoảng 350 trụ sạc thuộc các hệ thống trạm sạc trên toàn quốc, với khả năng tìm kiếm, sử dụng và thanh toán qua ứng dụng điện thoại.

Việc triển khai hệ sinh thái sạc được xem là một phần trong kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh xe điện của Volvo tại thị trường Việt Nam, bên cạnh phát triển mạng lưới đại lý và dịch vụ hậu mãi.

Cặp đôi xe sang thuần điện này được kỳ vọng sẽ bổ sung những lựa chọn mới cho nhóm khách hàng tìm kiếm ô tô điện hạng sang, đồng thời đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong danh mục sản phẩm của Volvo tại Việt Nam.