Volvo EX90 và ES90 sắp ra mắt Việt Nam có gì đáng chú ý về công nghệ?

Volvo Car Việt Nam đang chuẩn bị ra mắt Volvo EX90 và Volvo ES90, hai mẫu xe thuần điện thế hệ mới của thương hiệu Thụy Điển. Trước thời điểm công bố chính thức, hãng đã triển khai chương trình sở hữu sớm dành cho khách hàng quan tâm đến bộ đôi này.

Volvo EX90 thuộc nhóm SUV thuần điện cỡ lớn, trong khi Volvo ES90 có thiết kế kết hợp giữa sedan, fastback và SUV. Cả hai cùng được phát triển trên nền tảng điện áp 800V và sử dụng hệ thống máy tính lõi thế hệ mới. Đây cũng là những công nghệ được Volvo kỳ vọng sẽ thu hút được sự quan tâm của khách hàng Việt Nam.

Nền tảng điện áp 800V trên Volvo EX90 được trưng bày tại Việt Nam

Một trong những điểm đáng chú ý trên Volvo EX90 và Volvo ES90 là kiến trúc điện 800V. Theo Volvo, hệ thống này cho phép bộ đôi xe sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút với điều kiện sạc lý tưởng. So với các mẫu xe điện sử dụng hệ thống điện áp thấp hơn, nền tảng 800V cho phép truyền cùng một lượng công suất với cường độ dòng điện thấp hơn. Về nguyên lý, khi điện áp tăng, dòng điện cần thiết để truyền cùng công suất sẽ giảm, từ đó giúp hạn chế tổn hao năng lượng và nhiệt phát sinh trên hệ thống dây dẫn.

Lợi ích dễ nhận thấy hơn đối với người sử dụng nằm ở khả năng sạc nhanh. Với kiến trúc 800V, hệ thống điện của xe có thể tiếp nhận công suất sạc lớn hơn mà vẫn kiểm soát dòng điện ở mức phù hợp.

Volvo ES90

Kiến trúc điện áp cao được Volvo đưa vào cả hai mẫu xe, thay vì chỉ giới hạn trên một dòng sản phẩm. Điều này giúp Volvo EX90 và Volvo ES90 có chung nền tảng công nghệ điện, dù thuộc hai kiểu dáng xe khác nhau.

Tuy nhiên, thông tin được công bố trước thời điểm ra mắt tại Việt Nam chưa đề cập đến dung lượng pin, công suất sạc tối đa hay quãng đường di chuyển của từng phiên bản. Các thông số này nhiều khả năng sẽ được công bố cùng cấu hình xe dành cho thị trường Việt Nam trong thời gian tới đây.

Bên cạnh hệ thống điện 800V, Volvo trang bị cho Volvo EX90 và Volvo ES90 hệ thống máy tính lõi thế hệ mới. Phần mềm của xe có thể được cập nhật thông qua OTA, tức là quá trình cập nhật phần mềm trên xe có thể được thực hiện từ xa.

Volvo EX90 dự kiến sắp ra mắt tại Việt Nam

Theo Volvo, hệ thống máy tính này được liên tục hoàn thiện thông qua các bản cập nhật OTA. Cách tiếp cận này cho phép phần mềm cũng như các tính năng của xe được nâng cấp, cập nhật từ xa trong quá trình khách hàng sử dụng thay vì phải đưa xe đến các showroom hoặc đại lý của Volvo.

Đây là hướng phát triển ngày càng được áp dụng trên xe điện thế hệ mới, khi phần mềm và năng lực xử lý trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm sử dụng.

Với Volvo EX90, Volvo tập trung nhiều vào hệ thống hỗ trợ nhận diện môi trường xung quanh. Mẫu SUV thuần điện cỡ lớn được trang bị hệ thống cảm biến cùng nền tảng trí tuệ nhân tạo, cho phép xe nhận diện và phản ứng với các điều kiện bên ngoài.

Trên thị trường quốc tế, Volvo EX90 đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Euro NCAP và danh hiệu Top Safety Pick+ của IIHS. Mẫu xe cũng được World Car Awards vinh danh ở hạng mục World Luxury Car 2025.