Volvo EX90 và ES90 công bố giá bán tại Việt Nam, từ 2,6 tỷ đồng

Volvo Car Việt Nam chính thức giới thiệu bộ đôi ô tô thuần điện mới Volvo EX90 và Volvo ES90. Cả hai mẫu xe đều được phân phối phiên bản Twin Motor Performance cao nhất, có giá bán lần lượt 3,5 tỷ đồng với EX90 và 2,6 tỷ đồng cho ES90.

Bộ đôi Volvo ES90 và EX90 được giới thiệu tại Việt Nam.

Volvo EX90 và ES90 đều được phát triển trên kiến trúc thuần điện SPA2, kết hợp hệ thống điện áp 800V tiên tiến, cho phép sạc nhanh DC từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 22 phút ở công suất tối đa 350kW.

Cả hai dòng xe đều vận hành trên nền tảng phần mềm chung, với bộ vi xử lý NVIDIA DRIVE AGX Orin xử lý hơn 254 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, sẵn sàng cho việc nâng cấp tính năng từ xa qua công nghệ trực tuyến OTA trong suốt vòng đời xe, liên tục mở rộng khả năng hỗ trợ an toàn, phân tích trạng thái người lái và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Volvo cho biết, việc ra mắt EX90 và ES90 đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm thuần điện của Volvo tại Việt Nam.

Mẫu SUV thuần điện Volvo EX90.

Volvo EX90

Volvo EX90 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn, thiết kế tối giản nhưng tối ưu hóa khí động học giúp xe đạt hệ số cản không khí (Cd) ấn tượng chỉ 0,29.

Xe có hai tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ, được phát triển dành cho những hành trình gia đình. EX90 kết hợp không gian đa dụng với cách tiếp cận an toàn thế hệ mới, tiếp nối triết lý đặt con người ở vị trí trung tâm.

Được định vị là mẫu xe an toàn nhất mà Volvo từng tạo ra trong kỷ nguyên điện hóa, EX90 minh chứng bằng loạt chứng nhận và giải thưởng quốc tế danh giá: Euro NCAP 5 sao, IIHS Top Safety Pick+, World Luxury Car 2025 tại World Car Awards.

Một số công nghệ an toàn hiện đại trên EX90 có thể kể tới hệ thống Driver Understanding giám sát ánh mắt và trạng thái người lái, hỗ trợ nhận diện tình trạng mất tập trung; Occupant Sensing sử dụng radar độ nhạy cao để phát hiện chuyển động nhỏ trong cabin, hỗ trợ phát hiện người còn bên trong xe; Safe Space mở rộng khả năng bảo vệ toàn diện cho người sử dụng.

Không gian nội thất Volvo EX90.

Không gian nội thất của xe nổi bật với cửa sổ trời toàn cảnh chống tia UV, ốp gỗ tự nhiên tích hợp đèn nền và hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins cao cấp kết hợp công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos, cùng chế độ âm thanh lấy cảm hứng từ phòng thu huyền thoại Abbey Road Studios.

Tại Việt Nam, Volvo EX90 Twin Motor Performance sử dụng hệ dẫn động bốn bánh AWD với hai mô-tơ điện đạt công suất tối đa 680 mã lực, tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4,2 giây.

Hệ thống treo khí nén hai buồng với khung gầm chủ động liên tục giám sát và điều chỉnh độ cứng giảm chấn 500 lần/giây nhằm nâng cao trải nghiệm vận hành.

Chiều cao gầm xe tự động nâng hạ linh hoạt từ -20 mm đến +40 mm theo tốc độ và chế độ lái, tối ưu khí động học khi tăng tốc cũng như tăng khả năng kiểm soát trên các địa hình phức tạp.

Với kiến trúc điện áp 800V cùng khối pin 106kWh, Volvo EX90 đạt phạm vi di chuyển tới 625 km (theo chuẩn WLTP) và sạc nhanh từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Volvo ES90 có kiểu dáng Fasback thể thao.

Volvo ES90

Volvo ES90 là mẫu sedan thuần điện có thiết kế kiểu Fastback, sở hữu cấu hình năm chỗ và chiều dài trục cơ sở 3.102mm. ES90 được phát triển để mang lại không gian thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách phía sau.

Giống EX90, ES90 cũng có thiết kế khí động học tối ưu giúp mẫu xe đạt hệ số cản không khí (Cd) 0,25, góp phần tiết kiệm năng lượng và mở rộng phạm vi di chuyển.

Điểm nhấn nội thất nằm ở trần kính toàn cảnh đổi màu điện tử Electrochromic thông minh điều chỉnh độ xuyên sáng chủ động, điều hòa 4 vùng độc lập với bộ lọc không khí ngăn tới 95% bụi mịn PM2,5.

Phía sau vô-lăng là màn hình người lái 9-inch kết hợp màn hình hiển thị trên kính lái. Trung tâm táp-lô là màn hình 14,5 inch tích hợp Google Built-in, cùng camera 360 độ hỗ trợ xe di chuyển trong không gian hẹp. Hệ thống âm thanh vòm Bowers & Wilkins 25 loa cao cấp tích hợp công nghệ Dolby Atmos với 4 chế độ không gian âm thanh cá nhân hóa (Studio, Individual Stage, Concert Hall và Abbey Road Studios).

Nội thất Volvo ES90.

Hệ thống treo khí nén thích ứng triệt tiêu độ rung, cốp sau mở rộng dạng fastback linh hoạt dung tích từ 442 - 922 lít kết hợp cốp trước 27 lít.

Mẫu xe sở hữu công nghệ an toàn Safe Space Technology tiên tiến. Về hệ truyền động, ES90 được phân phối với phiên bản Twin Motor Performance dẫn động bốn bánh, pin lithium-ion dung lượng 106 -kWh, sản sinh công suất tối đa 680 mã lực, đạt phạm vi di chuyển lên tới 706 -km (WLTP).

Bên cạnh việc ra mắt hai sản phẩm mới, Volvo Car Việt Nam cũng cung cấp thêm thông tin về hệ thống trạm sạc khách hàng có thể sử dụng khi mua xe.

"Ngoài các trạm sạc nhanh DC tại hệ thống đại lý ủy quyền Volvo, là thành viên của Tasco Auto, Volvo Car Việt Nam không ngừng mở rộng mạng lưới sạc công cộng trên toàn quốc qua nền tảng VETC, cho phép khách hàng chủ động tìm kiếm, sạc và thanh toán trực tiếp qua ứng dụng điện thoại.

Với khoảng 350 trụ sạc từ các hệ thống trạm sạc lớn trên cả nước, mạng lưới này góp phần hoàn thiện nền tảng hạ tầng cho hành trình điện hóa của Volvo tại Việt Nam", đại diện Volvo Car Việt Nam chia sẻ.