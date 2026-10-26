Volvo EX90 sắp về Việt Nam, màn hình lớn có thể thành điểm trừ

Volvo EX90 là mẫu SUV điện đầu bảng của thương hiệu Thụy Điển, được phát triển theo hướng kết hợp không gian rộng rãi cho gia đình với công nghệ điện hóa và thiết kế nội thất tối giản. Tuy nhiên, cách bố trí hệ thống điều khiển đang trở thành điểm gây tranh luận: thay vì sử dụng các nút bấm và núm xoay riêng biệt, người lái phải thao tác trên màn hình cảm ứng để sử dụng nhiều chức năng.

Volvo EX90 là mẫu SUV điện đầu bảng của thương hiệu Thụy Điển.

Trong bài đánh giá đăng ngày 25/10, tạp chí ô tô WhichCar cho biết EX90 sử dụng màn hình trung tâm cảm ứng 14,5 inch để điều khiển phần lớn chức năng trên xe. Theo bài đánh giá, việc loại bỏ các nút điều khiển vật lý không phải lúc nào cũng mang lại trải nghiệm tốt hơn, bởi ngay cả những điều chỉnh đơn giản cũng có thể yêu cầu người lái tìm qua các mục trên màn hình. WhichCar.

Nhận xét tương tự xuất hiện trong bài đánh giá Volvo EX90 Plus đăng ngày 20/10 trên CarsGuide. Người thử xe cho rằng màn hình đảm nhiệm quá nhiều chức năng, từ điều chỉnh điều hòa đến mở ngăn chứa đồ phía trước. Trong khi đó, việc chỉnh gương chiếu hậu và vị trí vô-lăng lại liên quan đến các nút điều khiển trên vô-lăng, khiến thao tác trở nên phức tạp hơn mức cần thiết. CarsGuide.

Người thử xe cho rằng màn hình đảm nhiệm quá nhiều chức năng.

Tại Mỹ, Consumer Reports cũng chỉ ra hạn chế này trong bài thử Volvo EX90 đời 2025. Tổ chức đánh giá người tiêu dùng cho biết các chức năng như điều hòa, đèn chiếu sáng, gương chiếu hậu và chế độ lái phụ thuộc nhiều vào màn hình cảm ứng hoặc các nút cảm ứng, đôi khi buộc người lái phải qua nhiều bước để tìm được thiết lập cần thiết. Consumer Reports còn lưu ý một số chức năng an toàn được đặt sâu trong giao diện, làm tăng độ phức tạp khi sử dụng. Consumer Reports.

Những đánh giá từ nhiều thị trường cho thấy đây không chỉ là vấn đề sở thích cá nhân của một người thử xe. Màn hình lớn giúp bảng táp-lô gọn gàng, tích hợp bản đồ và các tính năng số, nhưng việc tập trung quá nhiều chức năng vào một giao diện cũng có thể làm tăng số bước thao tác.

Khác với núm xoay điều hòa hoặc nút chỉnh gương có vị trí cố định, các chức năng nằm trong những lớp menu đòi hỏi người lái phải quan sát và tìm kiếm trên màn hình. Điều này có thể gây bất tiện khi cần điều chỉnh nhanh trong lúc xe đang di chuyển. Mức độ ảnh hưởng thực tế còn tùy thuộc vào cách bố trí giao diện, khả năng làm quen và thói quen sử dụng của từng người.

Ưu điểm của SUV điện không thay thế được tính thuận tiện

Những hạn chế về giao diện không đồng nghĩa EX90 là một mẫu xe kém toàn diện. Trong bài đánh giá, WhichCar ghi nhận xe có khoang cabin yên tĩnh, hệ thống treo khí nén giúp cải thiện độ êm ái và không gian đủ cho ba hàng ghế. Hàng ghế thứ ba phù hợp hơn với trẻ em hoặc người lớn sử dụng không thường xuyên; khoang hành lý cũng bị thu hẹp khi chở đủ bảy người.

CarsGuide cũng đánh giá cao độ êm ái, khả năng vận hành và tính thực dụng của EX90 Plus. Tuy nhiên, trang này vẫn xếp việc có quá nhiều chức năng điều khiển trên màn hình vào nhóm nhược điểm của xe. Điều đó cho thấy chất lượng vận hành và trải nghiệm sử dụng hàng ngày là hai khía cạnh khác nhau, không thể dùng ưu điểm ở khía cạnh này để thay thế cho hạn chế ở khía cạnh kia.

Với một mẫu SUV cao cấp dành cho gia đình, trải nghiệm không chỉ nằm ở khả năng tăng tốc, chất lượng vật liệu hay số lượng công nghệ được trang bị. Người lái còn phải sử dụng các chức năng thiết yếu một cách thuận tiện, hạn chế việc phải rời mắt khỏi đường để tìm kiếm thiết lập trên màn hình.

Vấn đề này đáng chú ý khi Volvo chuẩn bị đưa EX90 về Việt Nam. Theo thông báo của Volvo Car Việt Nam, hãng dự kiến giới thiệu EX90 cùng mẫu sedan điện ES90 trong quý IV/2026 và đã triển khai chương trình dành cho khách hàng đặt xe sớm từ tháng 7. Tuy nhiên, thông báo hiện chưa nêu giá bán chính thức và cấu hình cụ thể dành cho thị trường trong nước. Volvo Car Việt Nam.

Do đó, chưa thể khẳng định mọi nhận xét từ các phiên bản tại Australia và Mỹ sẽ hoàn toàn tương ứng với xe bán ở Việt Nam. Phiên bản trang bị, phần mềm và các bản cập nhật có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm thực tế. Người mua nên trực tiếp thử các thao tác thường ngày như chỉnh điều hòa, thay đổi thiết lập gương và truy cập những chức năng cần dùng thường xuyên trước khi quyết định.

Câu chuyện của EX90 cũng phản ánh một vấn đề rộng hơn trong thiết kế ô tô hiện đại: tối giản về hình thức không đồng nghĩa với đơn giản khi sử dụng. Màn hình lớn có thể giúp tích hợp nhiều công nghệ, nhưng giá trị của thiết kế còn nằm ở khả năng giúp người lái thực hiện thao tác nhanh, dễ hiểu và ít bị phân tâm. Với EX90, bên cạnh độ êm ái, không gian và công nghệ an toàn, sự thuận tiện của hệ thống điều khiển cũng là yếu tố người mua cần cân nhắc.