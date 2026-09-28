Volvo EX90, ES90 hút khách trước thềm ra mắt tại Việt Nam

Mẫu SUV thuần điện cỡ lớn Volvo EX90 sở hữu công nghệ tân tiến mới nhất của Volvo

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang từng bước mở rộng dư địa cho xe điện, trong đó phân khúc xe cao cấp có xu hướng xuất hiện thêm nhiều sản phẩm sử dụng công nghệ điện hóa.

Việc đưa EX90 và ES90 vào danh mục sản phẩm chuẩn bị ra mắt được kỳ vọng góp phần mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu xe điện ở phân khúc cao cấp.

Theo Volvo Car Việt Nam (đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Tasco - hoạt động trọng điểm trong lĩnh vực dịch vụ, phân phối ô tô và hạ tầng giao thông thông minh), chương trình sở hữu sớm được triển khai nhằm tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận bộ đôi flagship thuần điện trước thời điểm ra mắt chính thức. Những khách hàng tham gia chương trình sẽ được hưởng một số đặc quyền liên quan đến sạc tại nhà, bảo dưỡng, bảo hiểm và dịch vụ hỗ trợ.

Trong đó, gói đặc quyền gồm bộ sạc AC 7kW (Wallbox) cùng gói lắp đặt tiêu chuẩn; 10 triệu điểm VETC Loyalty; gói cứu hộ cao cấp VETC RSA 24/7 trong 3 năm; 3 năm bảo dưỡng định kỳ chính hãng; 1 năm bảo hiểm vật chất cùng một số quà tặng độc quyền từ thương hiệu.

Việc bổ sung các dịch vụ đi kèm cho khách hàng sở hữu sớm cho thấy cạnh tranh trên thị trường xe điện cao cấp không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn mở rộng sang hệ sinh thái sử dụng. Đối với xe điện, hạ tầng sạc tại nhà, dịch vụ hậu mãi và các gói hỗ trợ vận hành là những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến quyết định mua xe của người tiêu dùng.

Mẫu SUV thuần điện kết hợp sự thanh lịch của sedan, tính linh hoạt của fastback và không gian khoáng đãng của dòng SUV

Trên thị trường quốc tế, Volvo EX90 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn, được định vị ở nhóm sản phẩm chủ lực của thương hiệu. Xe được trang bị hệ thống cảm biến và nền tảng công nghệ hỗ trợ nhận diện môi trường xung quanh, kết hợp với hệ thống máy tính lõi và khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

Theo thông tin từ Volvo Car Việt Nam, EX90 đã đạt chuẩn an toàn 5 sao của Euro NCAP, được Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) trao danh hiệu Top Safety Pick+ và giành giải World Luxury Car 2025 tại World Car Awards.

Trong khi đó, Volvo ES90 được phát triển theo hướng kết hợp đặc điểm của sedan, fastback và SUV, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe thuần điện cao cấp nhưng có thiết kế và công năng khác biệt so với SUV truyền thống.

Một điểm đáng chú ý trên cả EX90 và ES90 là kiến trúc điện áp 800V. Theo công bố của Volvo, trong điều kiện lý tưởng, bộ đôi này có khả năng sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút. Công nghệ sạc nhanh cùng khả năng cập nhật phần mềm OTA giúp nhà sản xuất có thể tiếp tục bổ sung và hoàn thiện một số tính năng trong quá trình sử dụng.

Việc ứng dụng kiến trúc điện áp cao cũng phản ánh xu hướng cạnh tranh về công nghệ trong phân khúc xe điện cao cấp. Bên cạnh quãng đường di chuyển, thời gian sạc, khả năng vận hành và hệ thống hỗ trợ người lái, tốc độ xử lý dữ liệu và khả năng cập nhật phần mềm đang ngày càng trở thành những yếu tố được các hãng xe chú trọng.

Volvo Car Việt Nam hiện phân phối nhiều dòng xe sử dụng các công nghệ động lực khác nhau, gồm mild hybrid, plug-in hybrid và thuần điện. Dải sản phẩm này gồm XC90 Ultra, XC60 Ultra, XC40 Ultra; XC90 Plug-in Hybrid Ultra, XC60 Plug-in Hybrid Ultra, S90 Plug-in Hybrid Ultra và mẫu xe thuần điện EC40.

EX90 và ES90 sẽ tiếp tục mở rộng danh mục xe điện của Volvo tại Việt Nam, đồng thời hướng tới phân khúc cao cấp hơn. Với việc chuẩn bị đưa thêm sản phẩm thuần điện vào thị trường, Volvo cũng có thêm cơ sở để từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ phục vụ nhóm khách hàng sử dụng xe điện.

Theo ông Nguyễn Anh Linh, Tổng Giám đốc Volvo Car Việt Nam, chương trình sở hữu sớm EX90 và ES90 được xem là sự tri ân đối với những khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu qua nhiều thế hệ sản phẩm.

Hiện Volvo Car Việt Nam có 4 đại lý ủy quyền tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua hệ thống phân phối này, hãng cung cấp sản phẩm và dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu của Volvo Cars.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục dịch chuyển theo hướng điện hóa, sự xuất hiện của các mẫu xe thuần điện cao cấp như EX90 và ES90 sẽ bổ sung thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm động lực cạnh tranh về công nghệ, dịch vụ và hệ sinh thái xe điện trên thị trường.