Volvo EX90 2026: SUV điện đầu bảng đến từ Thuỵ Điển giá 3,5 tỷ đồng

EX90 có thể xem là biến thể thuần điện của mẫu SUV 7 chỗ ngồi XC90 Ultra B5. Mẫu xe sở hữu chiều dài tổng thể 5.037 mm, rộng 1.964 mm, cao 1.742 mm và trục cơ sở 2.985 mm. Khoảng sáng gầm đạt 210 mm.

Volvo EX90 2026 tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế Scandinavian. Do là xe thuần điện nên ngoại thất EX90 cũng có một số khác biệt so với mẫu xe động cơ xăng XC90 với các nét thiết kế gọn gàng hơn, ít các chi tiết trang trí.

Volvo EX90 2026 tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế Scandinavian.

Phần đầu xe thiết kế bắt mắt với cụm lưới tản nhiệt dạng kín. Hệ thống chiếu sáng phía trước tạo hình "búa Thor" đặc trưng thương hiệu, sử dụng công nghệ HD Pixel với 20.000 điểm ảnh trong mỗi cụm đèn, tích hợp tính năng chiếu sáng chủ động Adaptive High Beam Control.

Cụm đèn hậu LED bố trí theo chiều dọc. Xe trang bị bộ vành hợp kim kích thước lớn 21 inch, đi kèm lốp trước kích thước 265/45R21 và lốp sau 295/40R21.

Không gian cabin có cấu hình 7 chỗ ngồi rộng rãi. Trung tâm khoang lái là màn hình giải trí 14,5 inch chạy hệ điều hành Google, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống giải trí có dàn âm thanh vòm 25 loa cao cấp Bowers & Wilkins tích hợp bộ giải mã Dolby Atmos, tổng công suất đạt đến 1.610 W. Đáng chú ý là hãng xe Thuỵ Điển còn tích hợp loa ở ngay phần tựa đầu của hàng ghế trước.

Thiết kế khoang lái của Volvo EX90.

Khoang nội thất tối giản nhưng tinh tế. Ghế ngồi được bọc da cao cấp Nappa. Hàng ghế trước tích hợp chức năng thông gió và massage. Volvo EX90 trang bị trần kính toàn cảnh sử dụng công nghệ che điện tử electrochromic cùng chìa khóa kỹ thuật số Digital Key Plus.

Mẫu SUV điện đầu bảng của Volvo trang bị hệ truyền động tương tự mẫu sedan ES90 2026. Cụ thể, Volvo EX90 sử dụng kiến trúc điện áp 800V với hai motor điện tổng công suất 680 mã lực, mô-men xoắn đạt 870 Nm, đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện tử (eAWD).

Do là xe SUV nên khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h của EX90 đạt trong 4,2 giây, chậm hơn 0,2 giây so với ES90. Mẫu xe cũng trang bị hệ thống treo khí nén buồng hơi kép kết hợp giảm chấn thích ứng FSD.

Nội thất bọc da cao cấp Nappa.

Gói pin CATL dung lượng 106 kWh cung cấp tầm hoạt động tối đa 625 km theo chu trình WLTP cho Volvo EX90. Công nghệ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW giúp xe nạp từ 10% lên 80% pin mất khoảng 22 phút. Với sạc AC công suất tối đa 11 kW, thời gian nạp từ 0 - 100% pin cần khoảng 10 giờ.

Các công nghệ an toàn trên EX90 cũng tương tự ES90 với hệ thống Safe Space Technology có các cảm biến bên trong và ngoài xe, chức năng thấu hiểu người lái (Driver Understanding System), nhận diện hành khách (Occupant Sensing) và cảnh báo mở cửa (Door Opening Alert).

Ngoài ra, mẫu SUV điện đến từ Bắc Âu còn trang bị loạt tính năng hỗ trợ lái như hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ chuyển làn, phát hiện phương tiện hoặc vật cản, phòng ngừa va chạm ở tốc độ thấp, hỗ trợ lái ở mọi dải tốc độ và hỗ trợ đỗ xe.

Tại thị trường Việt Nam, Volvo EX90 có thể xếp cạnh tranh với một số mẫu SUV thuần điện hạng sang như Mercedes-Benz EQS SUV (giá hơn 5,2 tỷ đồng) hoặc mẫu SUV điện thể thao Porsche Cayenne Electric (giá từ hơn 4,7 tỷ đồng).

Hình ảnh chi tiết Volvo EX90 2026 tại thị trường Việt Nam: