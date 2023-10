Volvo EX30 từ 36.245 USD, đến tay khách hàng nửa đầu năm 2024

Volvo EX30 2025 mới là mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ mới nhất được Volvo giới thiệu vào giữa năm 2023. Những chiếc xe đầu tiên sẽ đến tay khách hàng vào nửa đầu năm 2024. Với tùy chọn Single Motor, Volvo EX30 sẽ có 3 phiên bản Core, Plus và Ultra.

Trong khi tùy chọn Twin Motor chỉ có 2 phiên bản Plus và Ultra. Trên 3 phiên bản Single Motor. Mẫu xe SUV điện Volvo EX30 có công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 343Nm.

Trong khi 2 phiên bản Twin Motor có công suất lên đến 422 mã lực và mô-men xoắn 543 Nm, cho thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,4 giây, trở thành mẫu xe nhanh nhất của Volvo từ trước đến nay.

Các phiên bản Plus và Ultra sẽ cao cấp và sang trọng hơn so với bản Core tiêu chuẩn. Hiện tại, Volvo vẫn chưa công bố chi tiết trang bị trên từng phiên bản, tuy nhiên phiên bản Plus sẽ có hệ thống âm thanh Harman Kardon, mui xe toàn cảnh sơn màu Đen Onyx tương phản thân xe và la-zăng hợp kim 19 inch.

Phiên bản Ultra cao cấp nhất sẽ bổ sung nhiều công nghệ hơn như Pilot Assist thế hệ mới bao gồm Hỗ trợ chuyển làn LCA, camera 360 độ với giao diện 3D và Hỗ trợ đỗ xe tự động Park Pilot Assist.

Với trang bị một motor điện, các phiên bản Volvo EX30 Single Motor sẽ có quãng đường di chuyển xa hơn. Theo thử nghiệm của EPA, phiên bản này có thể đạt đến phạm vi 442 km với 1 lần sạc, trong khi phiên bản Twin Motor đạt quãng đường 1 lần sạc là 426 km.

Hiện tại, khách hàng Mỹ đã có thể đặt hàng Volvo EX30 2025 ngay trong mùa thu năm nay. Thời điểm giao xe dự kiến sẽ bắt đầu từ nửa đầu năm 2024.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV điện Volvo EX30 2025.

Nguyễn Chung