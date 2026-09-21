Volvo EX30 2027 giá gần 1,3 tỷ đồng, công suất 268 mã lực

Volvo EX30 2027 tại Malaysia được phân phối với phiên bản P5 Long Range, giá 198.888 Ringgit, tương đương khoảng 1,262 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn 10.000 Ringgit, tương đương khoảng 63,46 triệu đồng, so với phiên bản Ultra một mô-tơ trước đó.

Dù tên phiên bản được đổi thành P5 Long Range, huy hiệu trên cửa hậu của xe vẫn sử dụng dòng chữ "Extended Range". Volvo EX30 2027 không có nhiều thay đổi về thiết kế và trang bị so với thế hệ trước. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước theo hình thức CKD tại Shah Alam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc như giai đoạn đầu.

Công suất 268 mã lực, chạy 475 km mỗi lần sạc

Volvo EX30 P5 Long Range 2027 sử dụng hệ dẫn động cầu sau với một mô-tơ điện, sản sinh công suất tối đa 268 mã lực và mô-men xoắn cực đại 343 Nm.

Xe được trang bị bộ pin NMC dung lượng 69 kWh, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,3 giây. Hệ thống sạc nhanh DC công suất tối đa 175 kW cho phép sạc pin từ 10% lên 80% trong khoảng 27 phút, cải thiện một phút so với mức 28 phút của phiên bản trước.

Phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn WLTP được công bố ở mức 475 km, giảm nhẹ 1 km so với con số 476 km của phiên bản trước. Mức thay đổi này gần như không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận hành thực tế của xe.

Ngoại thất giữ nguyên, bổ sung màu đen Onyx

Về thiết kế, Volvo EX30 2027 tiếp tục duy trì kiểu dáng SUV đô thị nhỏ gọn với phong cách tối giản đặc trưng của thương hiệu Thụy Điển.

Tại Malaysia, mẫu xe có 4 tùy chọn màu sơn gồm xanh mây, trắng pha lê, xám hơi nước và đen Onyx. Trong đó, màu đen Onyx từng được loại khỏi danh mục màu của phiên bản EX30 CKD đời 2025 nhưng nay đã được đưa trở lại.

Nội thất tập trung vào vật liệu tái chế

Khoang cabin của Volvo EX30 2027 sử dụng tông màu Indigo, kết hợp vật liệu vải và ghế bọc Nordico. Một số chi tiết trang trí sử dụng vải denim tái chế, trong khi cửa gió điều hòa màu xanh dương tạo điểm nhấn cho không gian nội thất.

Cách phối vật liệu này tiếp tục thể hiện định hướng sử dụng vật liệu tái chế và giảm tác động môi trường mà Volvo theo đuổi trên dòng xe điện EX30.

Trang bị ADAS, camera 360 độ

Volvo EX30 P5 Long Range 2027 được trang bị bộ mâm hợp kim 5 chấu kích thước 19 inch, đi kèm lốp 245/45.

Danh sách trang bị an toàn và hỗ trợ lái đáng chú ý gồm hệ thống ADAS với Pilot Assist, kiểm soát hành trình thích ứng ACC và camera 360 độ. Xe còn có điều hòa tự động hai vùng, ghế trước chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp sau chỉnh điện.

Các tiện nghi công nghệ gồm chìa khóa kỹ thuật số Digital Key Plus, hệ thống âm thanh Harman Kardon và màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch tích hợp Google Play.

Với giá 198.888 Ringgit, Volvo EX30 P5 Long Range 2027 tiếp tục nằm trong nhóm SUV điện cao cấp có kích thước nhỏ tại thị trường Malaysia, đồng thời duy trì cấu hình mô-tơ đơn, pin 69 kWh và khả năng vận hành thiên về hiệu suất.