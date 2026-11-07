Volvo ES90 chốt giá 2,6 tỷ đồng, EX90 có giá 3,5 tỷ đồng

Volvo vừa chính thức ra mắt bộ đôi xe thuần điện đầu bảng ES90 và EX90 tại thị trường Việt Nam. Mẫu sedan điện Volvo ES90 có giá 2,6 tỷ đồng, còn SUV thuần điện Volvo EX90 được niêm yết ở giá 3,5 tỷ đồng.

Như vậy, danh mục ôtô thuần điện của thương hiệu xe sang Bắc Âu hiện có 3 lựa chọn, gồm SUV điện EC40 đã ra mắt từ cuối năm 2024, cùng với 2 cái tên mới là sedan điện ES90 và SUV điện EX90.

Sedan điện Volvo ES90 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.000 x 1.942 x 1.546 mm, chiều dài cơ sở 3.102 mm. Đặc trưng của ES90 là đường mui vuốt dạng fastback thể thao, bên cạnh khoảng sáng gầm 177 mm được đánh giá ở mức khá tốt.

SUV điện Volvo EX90 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.037 x 2.113 x 1.747 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.985 mm. Phiên bản trong bài sở hữu cấu hình 6 chỗ ngồi, với hàng ghế sau có thể gập phẳng để tối ưu không gian chở đồ.

Volvo ES90 và Volvo EX90 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Cả hai mẫu xe điện mới của Volvo tại Việt Nam đều đi kèm thiết lập motor kép hiệu năng cao, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện tử eAWD. Công suất đầu ra tối đa của ES90 và EX90 ở mức 680 mã lực, mô-men xoắn cực đại 870 Nm.

Bộ đôi xe điện Volvo vừa ra mắt sử dụng pin CATL dung lượng 106 kWh. Kiến trúc điện 800 V hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW, giúp nạp lại 10-80% dung lượng pin trong khoảng 22 phút. Khi sạc chậm AC 11 kW, thời gian sạc đầy pin từ trạng thái cạn là khoảng 10 giờ.

Quãng đường di chuyển tối đa mỗi lần sạc của Volvo ES90 là 706 km theo WLTP. Con số này ở SUV điện Volvo EX90 là trên 600 km/lần sạc.

Nội thất Volvo EX90 phiên bản 6 chỗ ngồi. Ảnh: Phong Vân.

Một số trang bị đáng chú ý khác của xe bao gồm hệ thống treo khí nén buồng hơi kép kết hợp giảm chấn thích ứng FSD, cụm đèn trước HD Pixel 20.000 điểm ảnh tích hợp công nghệ chiếu xa chủ động, màn hình trung tâm 14,5 inch, màn hình hiển thị sau vô lăng 9 inch, ghế da Nappa có thông gió và tích hợp massage ở hàng trước, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 25 loa, công nghệ âm thanh vòm với loa tích hợp tựa đầu ở hàng trước.

Ngoài ra, xe còn có trần kính toàn cảnh với công nghệ electrochromic, cùng với loạt công nghệ an toàn tiên tiến khác.

Một số chi tiết trong khoang lái và hình ảnh cốp xe trước/sau của sedan điện Volvo ES90. Ảnh: Phong Vân.

Đối thủ của Volvo ES90 trong phân khúc sedan hạng sang tại Việt Nam sẽ là Mercedes-Benz EQS Saloon, Porsche Taycan, Audi A6 Sportback e-tron và Lexus ES 500e.

Trong khi đó, Volvo EX90 sẽ cạnh tranh cùng loạt SUV hạng sang như Mercedes-Benz EQS SUV, Lotus Eletre hay sắp tới sẽ là Porsche Cayenne EV.