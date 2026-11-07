Volvo ES90 chính thức trình làng tại Việt Nam với sức mạnh 680 mã lực

Việc giới thiệu ES90 cùng EX90 cho thấy Volvo đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện tại thị trường Việt Nam. Thương hiệu Thụy Điển tiếp tục phát huy thế mạnh về an toàn, đồng thời kết hợp công nghệ phần mềm tiên tiến và ngôn ngữ thiết kế Scandinavia hiện đại. Bộ đôi này cũng đánh dấu sự mở rộng danh mục sản phẩm thuần điện ở phân khúc xe sang. Trong đó, EX90 hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV rộng rãi cho gia đình, còn ES90 mang phong cách sedan fastback thanh lịch.

Được định vị trong phân khúc sedan điện cỡ lớn, Volvo ES90 sở hữu chiều dài cơ sở 3.102 mm cùng cấu hình 5 chỗ ngồi. Thông số này tạo điều kiện để xe cung cấp không gian thoải mái cho hành khách ở cả hai hàng ghế. Thiết kế fastback giúp mẫu xe giữ được vẻ thanh thoát nhưng vẫn bảo đảm tính linh hoạt trong sử dụng hằng ngày. Đáng chú ý, hệ số cản không khí của ES90 chỉ ở mức Cd 0,25, góp phần cải thiện hiệu quả năng lượng.

Volvo ES90 sở hữu chiều dài cơ sở 3.102 mm cùng cấu hình 5 chỗ ngồi.

Bên trong cabin, Volvo chú trọng nâng cao sự thoải mái thông qua nhiều trang bị tiện nghi hiện đại. Nổi bật là trần kính toàn cảnh Electrochromic có thể điều chỉnh độ xuyên sáng bằng hệ thống điện tử. Người dùng nhờ đó chủ động thay đổi lượng ánh sáng tự nhiên đi vào khoang xe. Hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập cũng cho phép từng vị trí ngồi thiết lập mức nhiệt độ phù hợp.

Chất lượng không khí trong xe được hỗ trợ bởi bộ lọc có khả năng loại bỏ tới 95% bụi mịn PM2.5 theo công bố của hãng. Khu vực lái xe có màn hình thông tin 9 inch và màn hình hiển thị trên kính lái HUD. Ở trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 14,5 inch tích hợp nền tảng Google Built-in, hỗ trợ các tiện ích kết nối và điều khiển thông minh. Ngoài ra, camera 360 độ giúp người lái quan sát xung quanh thuận tiện hơn khi di chuyển hoặc đỗ xe ở nơi chật hẹp.

Trải nghiệm giải trí trên ES90 được nâng tầm với hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins gồm 25 loa, hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos. Người ngồi trong xe có thể tùy chọn bốn chế độ âm thanh gồm Studio, Individual Stage, Concert Hall và Abbey Road Studios. Mỗi chế độ mang đến cách tái tạo âm thanh riêng, đáp ứng sở thích nghe nhạc khác nhau. Đây cũng là một trong những trang bị đáng chú ý trong không gian nội thất của mẫu sedan điện.

Khả năng chứa đồ là một điểm cộng khác của Volvo ES90 khi khoang hành lý phía sau có dung tích 442 lít. Khi cần thêm không gian, dung tích này có thể mở rộng lên 922 lít. Xe còn bố trí thêm khoang chứa đồ phía trước với thể tích 27 lít. Cách bố trí hai khu vực lưu trữ giúp người dùng thuận tiện hơn khi mang theo hành lý và vật dụng trong những chuyến đi dài.

Volvo chú trọng nâng cao sự thoải mái thông qua nhiều trang bị tiện nghi.

Tại Việt Nam, Volvo ES90 được phân phối với phiên bản Twin Motor Performance sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Xe trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 106 kWh, cung cấp năng lượng cho hai mô-tơ điện. Hệ truyền động này đạt công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 870 Nm. Theo tiêu chuẩn WLTP, mẫu sedan có thể di chuyển tối đa 706 km sau mỗi lần sạc đầy.

Ngoài khả năng vận hành mạnh mẽ, ES90 còn được trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng. Công nghệ này có thể điều chỉnh đặc tính giảm chấn theo điều kiện di chuyển thực tế. Nhờ đó, xe hướng đến sự cân bằng giữa độ êm ái và khả năng giữ ổn định thân xe. Trang bị này góp phần nâng cao trải nghiệm cho cả người lái lẫn hành khách trên những hành trình dài.

An toàn tiếp tục là yếu tố được Volvo đặt lên hàng đầu trên mẫu sedan điện mới. ES90 tích hợp công nghệ Safe Space Technology, kết hợp nhiều cảm biến cùng các hệ thống hỗ trợ lái. Hệ thống có nhiệm vụ theo dõi môi trường xung quanh, nhận diện nguy cơ va chạm và hỗ trợ người điều khiển xử lý tình huống. Đây là một phần trong định hướng phát triển xe điện gắn liền với triết lý an toàn của thương hiệu.

Volvo ES90 còn được trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng.

Song song với việc đưa sản phẩm mới đến khách hàng, Volvo Car Việt Nam cũng chú trọng mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng sạc. Bên cạnh các trạm sạc nhanh DC tại đại lý ủy quyền ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, hãng cùng Tasco Auto phát triển mạng lưới sạc công cộng thông qua nền tảng VETC. Theo thông tin được công bố, hệ thống hiện kết nối khoảng 350 trụ sạc thuộc các mạng lưới lớn trên toàn quốc. Người dùng có thể tìm vị trí trạm, thực hiện sạc pin và thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng di động.

Hiện bộ đôi xe điện cao cấp EX90 và ES90 đã được đưa về hệ thống đại lý ủy quyền của Volvo Car Việt Nam. Khách hàng có thể đến trực tiếp để tìm hiểu thông tin và trải nghiệm thực tế hai mẫu xe. Sự xuất hiện của ES90 bổ sung lựa chọn sedan thuần điện cỡ lớn bên cạnh mẫu SUV EX90. Qua đó, Volvo tiếp tục mở rộng danh mục xe điện hạng sang tại thị trường trong nước.