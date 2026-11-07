Volvo ES90 chính thức ra mắt khách Việt, giá bán 2,6 tỷ đồng

Volvo Car Việt Nam chính thức giới thiệu ra thị trường mẫu sedan thuần điện hạng sang ES90 2026 với mức giá bán lẻ khuyến nghị 2,6 tỷ đồng, thấp hơn 900 triệu đồng so với mẫu SUV điện EX90 ra mắt cùng thời điểm.

Mẫu xe sở hữu chiều dài tổng thể 5.000 mm, rộng 1.942 mm, cao 1.547 mm, trục cơ sở đạt đến 3.102 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 177 mm.

Mẫu sedan điện có giá bán lẻ chỉ 2,6 tỷ đồng.

Volvo ES90 sử dụng hệ thống treo khí nén buồng hơi kép kết hợp giảm chấn thích ứng FSD. Bộ vành hợp kim có kích thước lớn đến 21 inch, đi cùng lốp kích thước 245/45 R21 ở phía trước và 275/40 R21 ở phía sau.

Công nghệ là điểm mạnh của Volvo nói chung và ES90 nói riêng. Mẫu sedan điện được trang bị cụm đèn chiếu sáng HD Pixel với 20.000 điểm ảnh trong mỗi cụm đèn, tích hợp công nghệ chiếu sáng chủ động Adaptive High Beam Control.

Trong khoang cabin, mẫu xe trang bị hệ thống ghế ngồi bọc da Nappa cao cấp tích hợp thông gió, chức năng massage ở hàng ghế trước. Trần kính toàn cảnh sử dụng công nghệ electrochromic cho phép thay đổi độ trong suốt của kính.

Khoang lái trang bị màn hình trung tâm kích thước 14,5 inch và màn hình hiển thị sau vô-lăng 9 inch tích hợp hệ điều hành Google.

Mẫu xe trang bị bộ mâm hợp kim 21 inch lớn nhất phân khúc.

Loạt tiện nghi đáng chú ý trên Volvo ES90 có thể kể đến như hệ thống âm thanh 25 loa Bowers & Wilkins tổng công suất 1.610 W, hỗ trợ công nghệ giải mã Dolby Atmos và âm thanh vòm kỹ thuật số Digital Key Plus.

Điểm đáng chú ý về hệ truyền động của Volvo ES90 là kiến trúc điện áp 800V. Xe trang bị hai motor điện với tổng công suất lên đến 680 mã lực, mô-men xoắn đạt 870 Nm, đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện tử (eAWD).

Cung cấp năng lượng cho hệ truyền động là gói pin CATL dung lượng 106 kWh, cho phép xe vận hành quãng đường tối đa đến 706 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP.

Hãng xe Thuỵ Điển trang bị công nghệ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW cho Volvo ES90, thời gian sạc từ 10 - 80% pin chỉ mất khoảng 22 phút. Với nguồn sạc AC công suất 11 kW, thời gian sạc từ 10 - 100% mất khoảng 10 giờ.

Thiết kế khoang lái của Volvo ES90 2026.

Về an toàn, Volvo ES90 trang bị hệ thống Safe Space Technology với các công nghệ cảm biến dày đặc cả ngoài xe và trong xe. Một số tính năng mang đậm tính nhân văn như hệ thống thấu hiểu người lái (Driver Understanding System), cảnh báo mở cửa (Door Opening Alert) và nhận diện người ngồi trong xe (Occupant Sensing).

Loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại có trên ES90 bao gồm hỗ trợ giữ người lái trong làn đường khi xe có xu hướng rời khỏi làn, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo khi có các phương tiện giao thông khác hoặc vật cản trên lộ trình, hỗ trợ phòng ngừa va chạm ở tốc độ thấp và hỗ trợ lái ở tốc độ cao. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe cũng được trang bị trên mẫu xe này.

Tại thị trường Việt Nam, Volvo ES90 cạnh tranh cùng một số đối thủ như Mercedes-Benz EQS Saloon, Audi A6 Sportback e-tron, Lexus ES 500e và phần nào là Porsche Taycan.

Một số hình ảnh chi tiết Volvo ES90 2026 tại Việt Nam: