Volvo Cars sẽ phân phối độc quyền Lynk & Co tại châu Âu từ năm 2027

Theo thỏa thuận, Volvo Cars sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động thương mại của Lynk & Co tại châu Âu, đồng thời tận dụng hệ thống đại lý và dịch vụ hiện có để phân phối sản phẩm của thương hiệu này. Hai bên kỳ vọng mô hình hợp tác mới sẽ hỗ trợ Lynk & Co mở rộng thị phần tại khu vực.

Hiện nay Lynk & Co đã có mặt tại 25 thị trường châu Âu với hơn 140 điểm bán hàng. Việc chuyển sang sử dụng mạng lưới thương mại của Volvo Cars được cho là sẽ giúp thương hiệu mở rộng độ phủ và tiếp cận thêm nhóm khách hàng tại khu vực này.

Đối với Volvo Cars, việc phân phối Lynk & Co giúp các đối tác bán lẻ có thêm sản phẩm để kinh doanh, đồng thời mở rộng nhóm khách hàng tiềm năng. Hệ thống đại lý và xưởng dịch vụ hiện hữu của Volvo Cars cũng được sử dụng để hỗ trợ hoạt động bán hàng, bảo dưỡng và dịch vụ cho Lynk & Co.

Tuy nhiên, thỏa thuận này không đồng nghĩa với việc Volvo Cars tiếp quản hay sở hữu Lynk & Co. Theo nội dung công bố, quyền sở hữu thương hiệu vẫn thuộc Geely Auto. Lynk & Co tiếp tục đảm nhiệm hoạt động thiết kế, nghiên cứu và phát triển danh mục sản phẩm toàn cầu.

Phạm vi của thỏa thuận cũng chỉ giới hạn tại châu Âu. Tại các thị trường khác, Geely Auto vẫn tiếp tục phụ trách và dẫn dắt hoạt động của Lynk & Co.

Lynk & Co được thành lập vào năm 2016 và hiện là một thương hiệu thuộc Geely Auto. Theo thông tin từ nhà sản xuất, thương hiệu này đã bàn giao hơn 1,8 triệu xe trên toàn cầu. Danh mục sản phẩm của Lynk & Co gồm nhiều mẫu xe với các hệ truyền động, kích thước và kiểu dáng khác nhau.

Tại Việt Nam, Lynk & Co và Volvo hiện đều được phân phối chính thức bởi Tasco Auto, một đơn vị thành viên của Tasco. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, tính đến tháng 6/2026, Tasco Auto sở hữu 150 showroom trên toàn quốc và phân phối chính hãng 14 thương hiệu ô tô.

Tasco Auto hiện cũng vận hành hơn 80 điểm xưởng dịch vụ Carpla Service trên toàn quốc. Việc Volvo Cars trở thành nhà phân phối độc quyền Lynk & Co tại châu Âu từ năm 2027 do đó không làm thay đổi mô hình phân phối của Lynk & Co tại Việt Nam.

Thỏa thuận mới giữa Geely Auto và Volvo Cars tiếp tục mở rộng mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp tại châu Âu. Trong khi Volvo Cars đảm nhiệm hoạt động thương mại và phân phối Lynk & Co tại khu vực, thương hiệu này vẫn thuộc Geely Auto và tiếp tục phát triển sản phẩm trên phạm vi toàn cầu.