Volkswagen Việt Nam triệu hồi 207 xe Tiguan Allspace để thay bu-lông thước lái

Bộ đôi Volkswagen Tiguan Allspace Luxury S và Volkswagen Touareg Elegance. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Các xe thuộc chương trình được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 18/11/2017 đến ngày 07/09/2022, mang mã model BW24LT và do Volkswagen Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc về phân phối chính thức.

Chương trình triệu hồi bắt đầu thực hiện từ ngày 5/11/2026, dự kiến kết thúc ngày 5/11/2029 hoặc khi toàn bộ xe thuộc diện ảnh hưởng được hoàn tất kiểm tra, khắc phục.

Theo thông tin kỹ thuật từ Tập đoàn Volkswagen AG, hệ thống lái đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng điều khiển và duy trì hướng di chuyển của xe. Trong đó, bu-lông cố định thước lái là chi tiết có nhiệm vụ liên kết và giữ thước lái chắc chắn trên bệ đỡ cầu trước.

Trên một số xe Tiguan Allspace thuộc diện triệu hồi, bu-lông cố định thước lái phía bên phải có thể bị ăn mòn do hơi ẩm, nước và các tác động môi trường trong quá trình sử dụng.

Theo thời gian, hiện tượng ăn mòn có thể làm suy giảm độ bền của bu-lông, khiến liên kết giữa thước lái và bệ đỡ cầu trước bị rơ lỏng, dẫn đến tiếng động bất thường khi đánh lái.

Tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào, tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa những rủi ro có thể phát sinh, Volkswagen Việt Nam thực hiện theo chương trình triệu hồi từ Volkswagen AG nhằm kiểm tra và thay thế chi tiết liên quan theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.

Đối với các xe thuộc diện ảnh hưởng, hệ thống đại lý dịch vụ ủy quyền của Volkswagen Việt Nam sẽ kiểm tra và thay thế bu-lông cố định thước lái bằng loại bu-lông chống ăn mòn theo quy trình kỹ thuật của nhà sản xuất. Toàn bộ chi phí kiểm tra, thay thế được thực hiện miễn phí, với thời gian dự kiến khoảng 1 giờ tùy tình trạng thực tế của xe.

Volkswagen Việt Nam khuyến nghị khách hàng sở hữu Tiguan Allspace sản xuất trong giai đoạn nêu trên liên hệ đại lý dịch vụ ủy quyền để kiểm tra thông tin phương tiện, xác định xe có thuộc diện triệu hồi hay không và đặt lịch thực hiện. Hãng cho biết bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ thông báo trực tiếp đến khách hàng bằng tin nhắn.

Đối với những xe có dấu hiệu phát ra tiếng động bất thường khi đánh lái hoặc biểu hiện không bình thường của hệ thống lái, khách hàng được khuyến cáo liên hệ ngay đại lý dịch vụ ủy quyền để được hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và hạn chế tiếp tục vận hành xe khi hệ thống lái có dấu hiệu bất thường.

Chương trình triệu hồi được Volkswagen Việt Nam triển khai trên toàn quốc thông qua hệ thống đại lý dịch vụ ủy quyền, nhằm kiểm tra và khắc phục nguy cơ kỹ thuật trên các phương tiện thuộc diện ảnh hưởng, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành ô tô, việc nhà sản xuất Volkswagen chủ động triển khai các chương trình triệu hồi để kiểm tra, khắc phục lỗi kỹ thuật là tín hiệu tích cực, thể hiện trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm và sự an toàn của khách hàng.

Triệu hồi không chỉ nhằm xử lý những nguy cơ tiềm ẩn mà còn góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng, nâng cao tính minh bạch và uy tín thương hiệu trên thị trường.

Vì vậy, khách hàng nên chủ động đưa xe thuộc diện triệu hồi đến đại lý kiểm tra, thay thế theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không nên trì hoãn, đặc biệt với những lỗi liên quan trực tiếp đến an toàn vận hành.