Volkswagen Việt Nam nhận đặt hàng Tiguan và Tayron mới, giá từ 1,339 tỷ đồng
Volkswagen Việt Nam chính thức mở nhận đặt hàng hai mẫu SUV Tiguan và Tayron thế hệ mới, nhập khẩu từ Đức, với giá dự kiến từ 1,339 tỷ đồng. Xe dự kiến bàn giao từ cuối tháng 11/2026.
Đây là hai dòng SUV Volkswagen được phát triển và sản xuất tại Wolfsburg (Đức) sẽ bổ sung lựa chọn trong phân khúc SUV 5 chỗ và 7 chỗ tại thị trường Việt Nam.
Các phiên bản Tiguan và Tayron phân phối tại Việt Nam thuộc nhóm phiên bản cao cấp. Hai mẫu xe có tổng cộng 9 lựa chọn màu ngoại thất và một màu nội thất. Giá bán dao động từ 1,339 tỷ đồng đến 1,939 tỷ đồng, tùy phiên bản và cấu hình động cơ.
Cụ thể, Volkswagen Tiguan phiên bản Style sử dụng động cơ 1.4 TSI có giá dự kiến 1,339 tỷ đồng, trong khi bản R-Line có giá 1,499 tỷ đồng. Đối với Tayron, bản Style trang bị động cơ 1.4 TSI có giá dự kiến 1,639 tỷ đồng; bản R-Line sử dụng động cơ 2.0 TSI có giá 1,939 tỷ đồng. Giá bán và thông tin chi tiết về trang bị sẽ được Volkswagen Việt Nam công bố trong thời gian tới.
Tiguan và Tayron mới được giới thiệu trong bối cảnh Volkswagen tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm SUV tại Việt Nam, hướng đến các nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng khác nhau. Trong đó, Tiguan tập trung vào cấu hình 5 chỗ, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày; còn Tayron có cấu hình linh hoạt lên đến 7 chỗ, hướng đến các gia đình cần không gian rộng hơn cho những chuyến đi dài.
Trong 2 mẫu xe trên, Volkswagen Tiguan hoàn toàn mới bước sang thế hệ thứ ba, với những thay đổi về thiết kế, nội thất và công nghệ vận hành. Theo nhà sản xuất, dòng xe này đã đạt hơn 8 triệu chiếc bán ra trên toàn cầu, trở thành một trong những mẫu xe chủ lực của thương hiệu Volkswagen.
Ở thế hệ mới, Tiguan có thiết kế hiện đại hơn, đồng thời nâng cấp chất liệu và mức độ hoàn thiện trong khoang nội thất. Không gian điều khiển được bố trí theo hướng trực quan, tăng tính thuận tiện cho người lái.
Một trong những công nghệ đáng chú ý là hệ thống kiểm soát khung gầm DCC Pro, sử dụng giảm chấn hai van nhằm điều chỉnh đặc tính vận hành, hướng đến sự cân bằng giữa độ êm ái và khả năng kiểm soát thân xe. Mẫu SUV này còn có ghế ergoActive tích hợp chức năng massage và hệ thống đèn LED Plus, bổ sung các tiện ích phục vụ người sử dụng.
Với cấu hình 5 chỗ, Tiguanhướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV có kích thước và không gian phù hợp cho sinh hoạt gia đình, kết hợp công nghệ hỗ trợ vận hành và tiện nghi trên những hành trình thường ngày.
Trong khi đó, định vị phía trên Tiguan, Volkswagen Tayron hoàn toàn mới bổ sung lựa chọn SUV có không gian rộng rãi và cấu hình lên đến 7 chỗ. Mẫu xe được phát triển trên nền tảng mô-đun MQB evo thế hệ mới, đồng thời kế thừa một số công nghệ từ dòng SUV Touareg của Volkswagen.
Các trang bị đáng chú ý trên Tayron gồm hệ thống đèn ma trận IQ.LIGHT HD matrix và ghế tích hợp chức năng massage khí nén 10 điểm. Theo thông số do hãng công bố, khi sử dụng cấu hình 5 chỗ, khoang hành lý của xe có dung tích lên đến 885 lít, đáp ứng nhu cầu chứa hành lý của gia đình trong các chuyến đi dài.
Tayron cũng được tối ưu thiết kế khí động học với hệ số cản không khí 0,28. Một số chi tiết nội thất, trong đó có ốp gỗ thật, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian cabin.
Việc đưa Tayron về Việt Nam giúp Volkswagen mở rộng lựa chọn trong nhóm SUV gia đình, bên cạnh Tiguan và các mẫu xe hiện có. Hai dòng xe mới được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu khác nhau về số chỗ ngồi, tiện nghi và công nghệ của khách hàng.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/volkswagen-viet-nam-nhan-dat-hang-tiguan-va-tayron-moi-gia-tu-1-339-ty-dong/440154.html