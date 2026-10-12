Volkswagen Việt Nam nhận đặt hàng Tiguan và Tayron mới, giá từ 1,339 tỷ đồng

Volkswagen Việt Nam mở rộng danh mục SUV với Tiguan và Tayron hoàn toàn mới – hai mẫu xe được phát triển trên nền tảng công nghệ thế hệ mới và sản xuất tại Wolfsburg, Đức.

Đây là hai dòng SUV Volkswagen được phát triển và sản xuất tại Wolfsburg (Đức) sẽ bổ sung lựa chọn trong phân khúc SUV 5 chỗ và 7 chỗ tại thị trường Việt Nam.

Các phiên bản Tiguan và Tayron phân phối tại Việt Nam thuộc nhóm phiên bản cao cấp. Hai mẫu xe có tổng cộng 9 lựa chọn màu ngoại thất và một màu nội thất. Giá bán dao động từ 1,339 tỷ đồng đến 1,939 tỷ đồng, tùy phiên bản và cấu hình động cơ.

Tiguan hoàn toàn mới - Mẫu xe bán chạy nhất của Volkswagen ra mắt toàn cầu lần đầu tiên trước sự chứng kiến của đội ngũ 10.000 nhân viên nhà máy Wolfsburg, ở Đức

Cụ thể, Volkswagen Tiguan phiên bản Style sử dụng động cơ 1.4 TSI có giá dự kiến 1,339 tỷ đồng, trong khi bản R-Line có giá 1,499 tỷ đồng. Đối với Tayron, bản Style trang bị động cơ 1.4 TSI có giá dự kiến 1,639 tỷ đồng; bản R-Line sử dụng động cơ 2.0 TSI có giá 1,939 tỷ đồng. Giá bán và thông tin chi tiết về trang bị sẽ được Volkswagen Việt Nam công bố trong thời gian tới.

Tayron tại nhà máy Wolfsburg trên dây chuyền lắp ráp số 4 diễn ra lễ khởi động sản xuất hàng loạt mang tính biểu tượng

Tiguan và Tayron mới được giới thiệu trong bối cảnh Volkswagen tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm SUV tại Việt Nam, hướng đến các nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng khác nhau. Trong đó, Tiguan tập trung vào cấu hình 5 chỗ, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày; còn Tayron có cấu hình linh hoạt lên đến 7 chỗ, hướng đến các gia đình cần không gian rộng hơn cho những chuyến đi dài.

Tiguan thế hệ thứ ba hoàn toàn mới – hoàn thiện một trong những mẫu SUV thành công nhất Volkswagen

Trong 2 mẫu xe trên, Volkswagen Tiguan hoàn toàn mới bước sang thế hệ thứ ba, với những thay đổi về thiết kế, nội thất và công nghệ vận hành. Theo nhà sản xuất, dòng xe này đã đạt hơn 8 triệu chiếc bán ra trên toàn cầu, trở thành một trong những mẫu xe chủ lực của thương hiệu Volkswagen.

Ở thế hệ mới, Tiguan có thiết kế hiện đại hơn, đồng thời nâng cấp chất liệu và mức độ hoàn thiện trong khoang nội thất. Không gian điều khiển được bố trí theo hướng trực quan, tăng tính thuận tiện cho người lái.

Khoang nội thất Volkswagen Tiguan hoàn toàn mới được nâng cấp toàn diện về chất liệu, mức độ hoàn thiện và trải nghiệm sử dụng. Không gian khoang lái được thiết kế hướng đến trải nghiệm trực quan và hiện đại hơn cho người lái

Một trong những công nghệ đáng chú ý là hệ thống kiểm soát khung gầm DCC Pro, sử dụng giảm chấn hai van nhằm điều chỉnh đặc tính vận hành, hướng đến sự cân bằng giữa độ êm ái và khả năng kiểm soát thân xe. Mẫu SUV này còn có ghế ergoActive tích hợp chức năng massage và hệ thống đèn LED Plus, bổ sung các tiện ích phục vụ người sử dụng.

Một trong những công nghệ nổi bật trên Tiguan mới là hệ thống kiểm soát khung gầm DCC Pro với giảm chấn hai van, cho phép cân bằng giữa sự êm ái trong những hành trình hàng ngày và khả năng vận hành linh hoạt khi cần thiết

Với cấu hình 5 chỗ, Tiguanhướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV có kích thước và không gian phù hợp cho sinh hoạt gia đình, kết hợp công nghệ hỗ trợ vận hành và tiện nghi trên những hành trình thường ngày.

SUV 7 chỗ Volkswagen Tayron hoàn toàn mới đa năng được định vị trên Tiguan, bổ sung một lựa chọn mới dành cho nhóm khách hàng cần không gian rộng rãi hơn nhưng vẫn đề cao trải nghiệm lái, công nghệ và sự tiện nghi

Trong khi đó, định vị phía trên Tiguan, Volkswagen Tayron hoàn toàn mới bổ sung lựa chọn SUV có không gian rộng rãi và cấu hình lên đến 7 chỗ. Mẫu xe được phát triển trên nền tảng mô-đun MQB evo thế hệ mới, đồng thời kế thừa một số công nghệ từ dòng SUV Touareg của Volkswagen.

SUV 7 chỗ Volkswagen Tayron hoàn toàn mới đa năng hướng đến nhóm khách hàng gia đình với khả năng sử dụng linh hoạt và cấu hình lên đến 7 chỗ ngồ

Các trang bị đáng chú ý trên Tayron gồm hệ thống đèn ma trận IQ.LIGHT HD matrix và ghế tích hợp chức năng massage khí nén 10 điểm. Theo thông số do hãng công bố, khi sử dụng cấu hình 5 chỗ, khoang hành lý của xe có dung tích lên đến 885 lít, đáp ứng nhu cầu chứa hành lý của gia đình trong các chuyến đi dài.

Nền tảng kỹ thuật của Volkswagen Tayron hoàn toàn mới ựa trên thế hệ mới nhất của nền tảng mô-đun MQB evo. Đồng thời, nhiều công nghệ trước đây được phát triển cho dòng Touareg cũng được ứng dụng trên Tayron.

Tayron cũng được tối ưu thiết kế khí động học với hệ số cản không khí 0,28. Một số chi tiết nội thất, trong đó có ốp gỗ thật, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian cabin.

Hệ thống đèn ma trận IQ.LIGHT HD matrix được trang bị cho Tayron hoàn toàn mới

Việc đưa Tayron về Việt Nam giúp Volkswagen mở rộng lựa chọn trong nhóm SUV gia đình, bên cạnh Tiguan và các mẫu xe hiện có. Hai dòng xe mới được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu khác nhau về số chỗ ngồi, tiện nghi và công nghệ của khách hàng.