Volkswagen Việt Nam công bố giá dự kiến gây bất ngờ của Tayron và Tiguan 2026

Theo kế hoạch, cả hai mẫu xe Tayron và Tiguan 2026 sẽ bắt đầu bàn giao đến tay khách hàng Việt Nam từ cuối tháng 11 năm nay. Các thông số chi tiết chưa được tiết lộ đầy đủ và giá bán được cho là cũng có thể được điều chỉnh vào phút chót.

Volkswagen Tiguan 2026 rẻ hơn hàng trăm triệu đồng

Đến nay, Volkswagen Tiguan vẫn đang giữ vị thế là một trong những mẫu xe thành công nhất của thương hiệu ô tô Đức với hơn 8 triệu chiếc đã được bán ra trên toàn cầu. Ở thế hệ thứ ba, mẫu SUV 5 chỗ ngồi được phát triển toàn diện nhưng vẫn giữ lại những giá trị đặc trưng đã tạo nên nhận diện của Tiguan.

Mẫu xe Volkswagen Tiguan thế hệ mới dự kiến có giá bán lẻ khá "mềm" ở phân khúc SUV cao cấp - Ảnh: VW

Thiết kế mới của Tiguan 2026 mang phong cách hiện đại và trẻ trung hơn, đồng thời duy trì những đường nét đặc trưng của một mẫu Volkswagen SUV. Khoang nội thất cũng được nâng cấp toàn diện về chất liệu, mức độ hoàn thiện và trải nghiệm sử dụng. Không gian khoang lái được thiết kế hướng đến trải nghiệm trực quan và hiện đại hơn cho người lái.

Một trong những công nghệ nổi bật trên Tiguan mới là hệ thống kiểm soát khung gầm DCC Pro với giảm chấn hai van, cho phép cân bằng giữa sự êm ái trong những hành trình hàng ngày và khả năng vận hành linh hoạt khi cần thiết.

Các trang bị cao cấp như ghế ergoActive tích hợp chức năng massage cùng hệ thống đèn LED Plus sẽ là những tiện nghi mới đáng giá trên Volkswagen 2026.

Nội thất phiên bản Volkswagen Tiguan R-Line 2026 - Ảnh: VW

Đáng chú ý, nhà phân phối chính hãng Volkswagen tiết lộ sớm các mức giá bán lẻ dự kiến của Tiguan 2026. Theo đó, phiên bản Tiguan Style có giá từ 1,339 tỷ đồng còn phiên bản Tiguan R-Line có giá từ 1,499 tỷ đồng. Các mức giá này thấp hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Hiện tại, phiên bản Tiguan Facelift đang được phân phối với mức giá bán lẻ 1,599 tỷ đồng, Tiguan Platinum giá 1,688 tỷ đồng và Tiguan Allspace và 1,999 tỷ đồng.

SUV 7 chỗ ngồi Volkswagen Tayron hoàn toàn mới

Tayron hoàn toàn mới là mẫu SUV được định vị ở phân khúc trên Tiguan, bổ sung một lựa chọn mới dành cho nhóm khách hàng cần không gian rộng rãi hơn nhưng vẫn đề cao trải nghiệm lái, công nghệ và sự tiện nghi. Mẫu xe được phát triển và sản xuất tại Wolfsburg (Đức), hướng đến nhóm khách hàng gia đình với khả năng sử dụng linh hoạt và cấu hình lên đến 7 chỗ ngồi.

Mẫu SUV 7 chỗ ngồi hoàn toàn mới Volkswagen Tayron - Ảnh: VW

Nền tảng kỹ thuật của Tayron dựa trên thế hệ mới nhất của nền tảng mô-đun MQB evo. Đồng thời, nhiều công nghệ trước đây được phát triển cho dòng Touareg cũng được ứng dụng trên Tayron.

Trong số đó có hệ thống đèn ma trận IQ.LIGHT HD matrix và hệ thống ghế với chức năng massage khí nén 10 điểm, góp phần tạo nên trải nghiệm tiện nghi cao cấp cho cả người lái và hành khách.

Khoang lái kỹ thuật số của mẫu xe Volkswagen Tayron - Ảnh: VW

Không gian cabin là một trong những lợi thế đáng chú ý của Tayron. Khi gập hàng ghế sau, khoang hành lý được mở rộng dung tích lên đến 885 lít, phù hợp cho những chuyến đi dài hoặc nhu cầu sử dụng của gia đình.

Volkswagen cũng tối ưu thiết kế khí động học của Tayron với hệ số cản 0,28, hỗ trợ nâng cao hiệu quả vận hành. Các chi tiết nội thất như ốp gỗ thật tiếp tục nhấn mạnh định hướng về chất lượng và sự sang trọng của mẫu SUV mới.