Volkswagen triệu hồi Tiguan Allspace tại Việt Nam vì nguy cơ mất lái

Ngày 29/10/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương thông báo chương trình thu hồi xe Volkswagen Tiguan Allspace do Công ty TNHH Ô Tô Thế Giới chịu trách nhiệm thực hiện.

Theo thông báo, chương trình áp dụng với 207 xe Volkswagen Tiguan Allspace, mã model BW24LT, được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 18/11/2017 đến 7/9/2022.

Đây là các xe do Công ty TNHH Ô Tô Thế Giới nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, trên các xe thuộc diện ảnh hưởng, bu-lông cố định thước lái trên bệ đỡ cầu trước phía bên phải có thể bị hơi ẩm, nước và các yếu tố môi trường xâm nhập.

Qua thời gian sử dụng, hiện tượng ăn mòn có thể làm suy yếu mối ghép, dẫn đến tiếng ồn bất thường trong quá trình vận hành.

Trong một số trường hợp, phần đầu bu-lông có thể bị gãy. Khi đó, thước lái vẫn được cố định ở một phía nhưng nếu tiếp tục chịu tải, đặc biệt khi đánh lái tại chỗ hoặc di chuyển ở tốc độ thấp, thước lái có nguy cơ bị nứt.

Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện, qua đó làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn và chấn thương cho người trên xe.

Nguyên nhân được xác định liên quan đến hơi ẩm xâm nhập vào khu vực mối ghép bu-lông cố định bên phải của hệ thống lái trên bệ cầu trước. Qua thời gian dài vận hành, quá trình ăn mòn có thể làm suy giảm độ bền của bu-lông.

Chương trình thu hồi dự kiến bắt đầu từ ngày 5/11/2026 và kéo dài đến 5/11/2029 hoặc cho đến khi toàn bộ xe bị ảnh hưởng được kiểm tra, xử lý.

Khách hàng có xe thuộc diện triệu hồi có thể đưa phương tiện tới hệ thống đại lý ủy quyền của Công ty TNHH Trend Motor Việt Nam trên toàn quốc.

Thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến khoảng 1 giờ cho mỗi xe, tùy tình trạng thực tế và quy trình tại đại lý.

Toàn bộ chi phí kiểm tra, sửa chữa và thay thế chi tiết liên quan trong chương trình được thực hiện miễn phí cho khách hàng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, hệ thống lái có vai trò quan trọng trong việc giúp người điều khiển duy trì hướng chuyển động của xe một cách chính xác và an toàn.

Bu-lông cố định thước lái là chi tiết giữ thước lái chắc chắn trên bệ cầu trước. Vì vậy, khi chi tiết này bị ăn mòn hoặc hư hỏng, khả năng vận hành an toàn của phương tiện có thể bị ảnh hưởng.

Công ty TNHH Ô Tô Thế Giới phối hợp với nhà phân phối Công ty TNHH Trend Motor Việt Nam triển khai chương trình theo thông báo triệu hồi số 48VS của Volkswagen AG.

Chủ sở hữu Volkswagen Tiguan Allspace nằm trong danh sách ảnh hưởng được khuyến cáo sớm đưa xe đến đại lý Volkswagen gần nhất để kiểm tra và thay thế chi tiết cần thiết.

Khách hàng có thể liên hệ hệ thống đại lý dịch vụ ủy quyền, đường dây nóng để kiểm tra thông tin và đặt lịch sửa chữa.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đang tiếp tục giám sát việc triển khai chương trình nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn của người tiêu dùng.