Volkswagen triệu hồi khoảng 4 triệu xe vì nguy cơ lỗi hệ thống lái

Biểu tượng Tập đoàn chế tạo ô tô Volkswagen của Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiến dịch ảnh hưởng đến nhiều thương hiệu của Volkswagen, gồm Volkswagen, Audi, Skoda và Seat. Theo Cục Quản lý xe cơ giới Liên bang Đức (KBA), trong số này có khoảng 2,16 triệu xe Volkswagen, hơn 1 triệu xe Skoda, khoảng 700.000 xe Audi và 200.000 xe Seat.

Nguy cơ được xác định liên quan đến một con ốc tại hệ thống lái. Qua các đợt kiểm tra chất lượng nội bộ, Volkswagen phát hiện mối nối bắt ốc trên một số dòng xe có thể bị ăn mòn trong quá trình sử dụng.

Theo nhà sản xuất, tình trạng này có thể xảy ra dưới tác động của các yếu tố môi trường, đặc biệt ở những xe đã vận hành trong nhiều năm và thường xuyên tiếp xúc với muối rải đường vào mùa Đông. Nếu quá trình ăn mòn tiếp diễn, mối nối có thể bị ảnh hưởng và làm giảm chức năng của hệ thống lái. Trong trường hợp nghiêm trọng nhất, con ốc có thể bị gãy, dẫn đến hỏng hệ thống lái.

Đối với thương hiệu Volkswagen, các mẫu Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran và Caddy sản xuất từ tháng 9/2013 đến tháng 7/2024 nằm trong diện cần kiểm tra. KBA ghi nhận gần 2,16 triệu xe thuộc các mẫu này trên toàn thế giới, trong đó có 895.832 xe tại Đức.

Ở thương hiệu Audi, mẫu Q3 và một số dòng xe khác cũng bị ảnh hưởng. Tổng cộng gần 700.000 xe Audi trên toàn thế giới nằm trong diện thu hồi, trong đó có 58.555 xe tại Đức. Các mẫu xe của Skoda và Seat cũng thuộc diện kiểm tra, với số lượng được xác định tùy theo từng thị trường.

Volkswagen cho biết chiến dịch được triển khai nhằm phòng ngừa nguy cơ và không đồng nghĩa tất cả các xe trong diện triệu hồi đều đã xuất hiện tình trạng ăn mòn hoặc gặp sự cố. Nhà sản xuất xác định những xe cần kiểm tra dựa trên mẫu xe, thời gian sản xuất và số khung (VIN).

Volkswagen khuyến cáo chủ xe chuẩn bị số khung và liên hệ với nhà sản xuất hoặc các cơ sở dịch vụ được ủy quyền để xác định phương tiện có thuộc diện triệu hồi hay không. Mã triệu hồi đối với xe Volkswagen là 48VS, trong khi Audi sử dụng mã 48LG.

Các đợt triệu hồi sẽ được triển khai tại từng quốc gia thông qua cơ quan chức năng và hệ thống dịch vụ được nhà sản xuất ủy quyền. Chủ xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được hướng dẫn kiểm tra và khắc phục bộ phận liên quan.

Volkswagen hiện chưa công bố tổng chi phí của chiến dịch. Với quy mô khoảng 4 triệu xe, đợt triệu hồi dự kiến sẽ tạo ra khối lượng lớn công việc cho hệ thống dịch vụ của tập đoàn tại nhiều thị trường.