Volkswagen triệu hồi khoảng 4 triệu xe do nguy cơ sự cố hệ thống lái

Biểu tượng Volkswagen tại trụ sở của hãng ở Wolfsburg, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Đợt triệu hồi không chỉ liên quan đến các mẫu xe của hai thương hiệu Volkswagen và Audi, mà còn bao gồm xe của Skoda và Seat.

Theo Cục Quản lý xe cơ giới Liên bang Đức (KBA), thương hiệu Volkswagen có khoảng 2,16 triệu xe trên toàn thế giới thuộc diện ảnh hưởng. Theo các nguồn tin, con số này tại Skoda là hơn 1 triệu xe, Audi khoảng 700.000 xe và Seat khoảng 200.000 xe.

Nguyên nhân liên quan đến một con ốc tại hệ thống lái. Volkswagen cho biết qua các đợt kiểm tra chất lượng nội bộ, tập đoàn phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố ở hệ thống lái trên một số dòng xe nhất định.

Theo nhà sản xuất, dưới tác động của một số yếu tố môi trường, đặc biệt sau nhiều năm vận hành trong điều kiện tiếp xúc với muối rải đường, mối nối bắt ốc có thể bị ăn mòn. Nếu tình trạng này tiếp diễn, trong một số trường hợp, mối nối của hệ thống lái có thể bị ảnh hưởng, qua đó làm giảm chức năng của hệ thống. Theo KBA, trong trường hợp nghiêm trọng nhất, ốc có thể bị gãy và dẫn đến hỏng hệ thống lái.

Đối với Volkswagen, các mẫu Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran và Caddy sản xuất từ tháng 9/2013 đến tháng 7/2024 nằm trong diện triệu hồi. KBA hiện ghi nhận gần 2,16 triệu xe thuộc các mẫu này trên toàn thế giới, trong đó có 895.832 xe tại Đức.

Đối với Audi, mẫu Q3 và một số mẫu xe khác cũng bị ảnh hưởng. KBA ghi nhận gần 700.000 xe thuộc diện này trên toàn thế giới, trong đó có 58.555 xe tại Đức. Các mẫu xe của Skoda và Seat cũng nằm trong diện thu hồi. Các đợt triệu hồi tại từng quốc gia sẽ được thực hiện thông qua cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Volkswagen khuyến cáo chủ xe chuẩn bị số khung (VIN) và liên hệ với nhà sản xuất hoặc cơ sở dịch vụ được ủy quyền để kiểm tra. Volkswagen sử dụng mã thu hồi 48VS, trong khi Audi sử dụng mã 48LG.

VW nhấn mạnh đây là đợt triệu hồi mang tính phòng ngừa. Việc khoảng 4 triệu xe nằm trong diện triệu hồi không đồng nghĩa tất cả số xe này đều đã bị ăn mòn hoặc gặp sự cố. Nhà sản xuất xác định nhóm xe cần kiểm tra dựa trên dòng xe, thời gian sản xuất và số khung.

Chi phí của đợt triệu hồi hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, với số lượng xe rất lớn, chiến dịch này được cho là sẽ tạo ra khối lượng công việc đáng kể cho các cơ sở dịch vụ và có thể khiến Volkswagen phải chịu chi phí lớn.