Volkswagen triệu hồi gần 72.700 xe điện trên toàn cầu để kiểm tra lỗi pin cao áp

Showroom của Tập đoàn chế tạo ôtô hàng đầu Volkswagen (VW) tại thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Tập đoàn Volkswagen (VW) triệu hồi gần 72.700 xe điện trên toàn cầu để kiểm tra và khắc phục lỗi pin cao áp có nguy cơ quá nhiệt, dẫn đến cháy trong trường hợp nghiêm trọng.

Thông báo ngày 20/10, Cục Quản lý Giao thông Liên bang Đức (KBA) cho biết các mẫu xe thuộc diện triệu hồi gồm VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz và Cupra Born, sản xuất trong giai đoạn 2022-2025. Lỗi được phát hiện qua các đợt kiểm tra chất lượng nội bộ. Đến nay, chưa ghi nhận thiệt hại về người hoặc tài sản liên quan đến sự cố này.

Volkswagen khuyến cáo chủ xe chỉ sạc pin tối đa 80% trong thời gian chờ kiểm tra. Tùy trường hợp, hãng có thể khắc phục bằng cách cập nhật phần mềm mà không cần thay thế module pin.

Đây là đợt triệu hồi mới nhất trong một loạt sự cố liên quan đến chất lượng xe của Volkswagen.

Cuối tháng 9, tập đoàn đã triệu hồi khoảng 5 triệu xe trên toàn cầu do nguy cơ ăn mòn một con ốc trong hệ thống lái.

Hồi tháng 3, Volkswagen và Cupra cũng triệu hồi hơn 90.000 xe do vấn đề liên quan đến pin./.