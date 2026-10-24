Volkswagen triệu hồi gần 72.700 xe điện do lỗi pin

Trụ sở Volkswagen tại Wolfsburg, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cơ sở dữ liệu triệu hồi của Cục Quản lý Giao thông Liên bang Đức (KBA), các mẫu xe bị ảnh hưởng chủ yếu gồm VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz và Cupra Born.

Đây đều là những xe thuộc một số giai đoạn sản xuất nhất định. Hai đợt triệu hồi liên quan đến các mẫu ID.3, ID.4, ID.7 và ID.

Buzz áp dụng với xe sản xuất trong giai đoạn 2022-2025. Đối với mẫu Cupra Born thuộc thương hiệu Cupra của Tây Ban Nha, các xe sản xuất từ năm 2022 đến 2024 nằm trong diện triệu hồi.

Thông tin về đợt triệu hồi đã được Volkswagen công bố từ tuần trước. Theo tập đoàn, các đợt kiểm tra chất lượng nội bộ phát hiện một số tế bào pin cao áp trên các xe thuộc diện ảnh hưởng không đáp ứng yêu cầu chất lượng. Nguyên nhân được xác định là lỗi sản xuất tại nhà cung cấp.

Volkswagen cho biết trong một số trường hợp hiếm gặp, lỗi này có thể khiến nhiệt độ pin tăng cao và dẫn đến nguy cơ cháy trong tình huống nghiêm trọng. Theo KBA, đến nay chưa ghi nhận sự cố nào gây thiệt hại về người hoặc tài sản liên quan đến lỗi trên.

Các chủ xe thuộc diện triệu hồi sẽ nhận được thông báo bằng thư, trong đó nêu quy trình xử lý và thông tin liên hệ cần thiết. Tập đoàn cũng sẽ thông báo bằng văn bản về các biện pháp khắc phục tiếp theo.

Trong thời gian chờ kiểm tra, Volkswagen khuyến cáo chủ xe chỉ sạc pin đến tối đa 80% và dán nhãn cảnh báo. Tại những xe có hỗ trợ kỹ thuật, hệ thống sẽ tự động giới hạn dung lượng sạc khả dụng. Giới hạn này chỉ được gỡ bỏ sau khi pin được kiểm tra và xác nhận đạt yêu cầu.

Theo thông tin trước đó từ một người phát ngôn của Volkswagen, các mô-đun pin bị ảnh hưởng không nhất thiết phải thay thế. Trong một số trường hợp, việc cập nhật phần mềm có thể đủ để khắc phục vấn đề.

Cuối tháng 9 vừa qua, Volkswagen đã triệu hồi khoảng 5 triệu xe trên toàn thế giới do một con ốc trên hệ thống lái có nguy cơ bị ăn mòn.

Trong một số trường hợp, lỗi này có thể ảnh hưởng đến độ chắc chắn của các bộ phận trong hệ thống lái và khả năng vận hành của hệ thống. Tại Đức, gần 1,4 triệu xe của Volkswagen và các thương hiệu thuộc tập đoàn, gồm Audi, Seat và Skoda, nằm trong diện triệu hồi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên trong năm nay Volkswagen và Cupra triệu hồi xe do vấn đề liên quan đến pin. Hồi tháng 3, hai thương hiệu này đã triệu hồi hơn 90.000 xe trên toàn thế giới, trong đó có khoảng 28.000 xe tại Đức.