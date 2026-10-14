Volkswagen Tiguan và Tayron thế hệ mới nhận đặt hàng tại Việt Nam, giá từ 1,339 tỷ đồng

Volkswagen Việt Nam chính thức mở nhận đặt hàng 2 mẫu SUV Volkswagen Tiguan và Tayron thế hệ mới tại hệ thống đại lý tại Việt Nam. Theo thông tin từ hãng, mẫu xe mới dự kiến được bàn giao đến khách hàng từ cuối tháng 11/2026.

Volkswagen Tiguan và Tayron mới đều được sản xuất tại Wolfsburg, Đức. Trong đó, Tiguan bước sang thế hệ thứ 3, tiếp tục sử dụng cấu hình 5 chỗ quen thuộc. Tayron được định vị cao hơn Tiguan, với không gian lớn hơn và cấu hình tối đa 7 chỗ, hướng đến nhu cầu sử dụng của các gia đình Việt.

Volkswagen Tiguan và Tayron thế hệ mới nhận đặt hàng tại Việt Nam

Volkswagen Tiguan là một trong những mẫu xe chủ lực của Volkswagen trên thị trường toàn cầu, với hơn 8 triệu xe đã được bán ra. Ở thế hệ thứ 3, mẫu SUV này được thay đổi về thiết kế ngoại thất, nâng cấp khoang nội thất và bổ sung các công nghệ hỗ trợ vận hành.

Một trong những trang bị đáng chú ý là hệ thống kiểm soát khung gầm DCC Pro sử dụng giảm chấn 2 van. Công nghệ này cho phép điều chỉnh đặc tính giảm chấn nhằm cân bằng giữa sự êm ái khi di chuyển hàng ngày và khả năng vận hành linh hoạt. Xe còn có ghế ergoActive tích hợp chức năng massage và hệ thống đèn LED Plus.

Volkswagen Tiguan mới có 2 phiên bản Style và R-Line

Tại Việt Nam, Volkswagen Tiguan mới có 2 phiên bản Style và R-Line, cùng sử dụng động cơ 1.4 TSI. Giá bán dự kiến lần lượt là 1,339 tỷ đồng và 1,499 tỷ đồng.

Nếu Tiguan hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV 5 chỗ, Tayron là lựa chọn dành cho những người cần thêm không gian sử dụng. Mẫu xe được phát triển trên nền tảng mô-đun MQB evo thế hệ mới, đồng thời kế thừa một số công nghệ từng được phát triển cho dòng Touareg.

Volkswagen Tiguan và Tayron mới đều được sản xuất tại Wolfsburg, Đức

Volkswagen Tayron có cấu hình tối đa 7 chỗ ngồi. Theo Volkswagen, khi sử dụng cấu hình 5 chỗ, khoang hành lý của xe đạt dung tích tối đa 885 lít. Đây là điểm đáng chú ý với những gia đình thường xuyên di chuyển đường dài hoặc cần chở nhiều hành lý.

Một số trang bị được hãng công bố gồm hệ thống đèn ma trận IQ.LIGHT HD matrix, ghế tích hợp chức năng massage khí nén 10 điểm và các chi tiết nội thất ốp gỗ thật. Mẫu xe mới có hệ số cản không khí 0,28.

Giá dự kiến của Volkswagen Tiguan và Tayron thế hệ mới

Mức giá trong bảng là mức giá dự kiến do Volkswagen Việt Nam công bố. Thông tin chi tiết về trang bị, phiên bản và giá bán chính thức sẽ được hãng cập nhật trong thời gian tới.

Việc đưa Tiguan và Tayron thế hệ mới về Việt Nam giúp Volkswagen mở rộng lựa chọn trong phân khúc SUV ở nhóm giá trên 1 tỷ đồng. Hai mẫu xe có định hướng tương đối rõ ràng: Tiguan dành cho khách hàng ưu tiên sự linh hoạt của một chiếc SUV 5 chỗ, trong khi Tayron phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng nhiều chỗ ngồi và không gian hành lý lớn.