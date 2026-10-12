Volkswagen Tiguan mới và Tayron nhận đặt trước - giá từ 1,34 tỷ đồng

Volkswagen Việt Nam vừa chính thức giới thiệu bộ đôi SUV thế hệ mới, gồm Tiguan và Tayron. Trong đó, Tiguan là SUV 5 chỗ, Tayron là mẫu SUV 7 chỗ, các phiên bản có mặt ở Việt Nam cũng là những phiên bản cao cấp nhất của 2 mẫu SUV.

Hệ thống đại lý Volkswagen tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt hàng cho Tiguan và Tayron thế hệ mới. Xe dự kiến được bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 11 tới đây.

Ở thế hệ thứ ba, Volkswagen Tiguan sở hữu phong cách thiết kế mới, hiện đại và trẻ trung hơn. Khoang lái được nâng cấp toàn diện về chất liệu và mức độ hoàn thiện, hướng đến trải nghiệm trực quan và hiện đại hơn cho người lái.

Hệ thống kiểm soát khung gầm DCC Pro là một công nghệ nổi bật trên Volkswagen Tiguan thế hệ mới, được cho là có khả năng cân bằng giữa sự êm ái trong hành trình hàng ngày với khả năng vận hành linh hoạt khi cần.

Ở thế hệ mới, Volkswagen Tiguan vẫn được trang bị ghế ergoActive tích hợp chức năng massage và hệ thống đèn LED Plus.

Mẫu SUV 5 chỗ của Volkswagen có giá khởi điểm 1,339 tỷ đồng cho bản Style và 1,499 tỷ đồng cho bản R-Line. Nhóm đối thủ của Volkswagen Tiguan tiếp tục là BMW X1, Audi Q3 cùng với các mẫu SUV cỡ C ở phân khúc phổ thông như Mazda CX-5, Kia Sportage, Honda CR-V, Hyundai Tucson...

Ở định vị ngay phía trên Tiguan, mẫu SUV 7 chỗ Volkswagen Tayron được phát triển và sản xuất ở Wolfsburg (Đức), hướng đến nhóm khách hàng gia đình với khả năng sử dụng linh hoạt.

Nền tảng kỹ thuật của Tayron dựa trên thế hệ mới nhất của nền tảng mô-đun MQB evo. Hãng xe Đức cho biết nhiều công nghệ trước đây được phát triển cho dòng Touareg cũng được ứng dụng trên Volkswagen Tayron.

Số này bao gồm hệ thống đèn ma trận IQ.Light HD matrix, hệ thống ghế với chức năng massage khí nén 10 điểm. Volkswagen Tayron sở hữu hệ số cản Cd 0,28 tối ưu khí động học.

Khoang lái mẫu SUV 7 chỗ có các chi tiết ốp gỗ thật. Khi sử dụng cấu hình 5 chỗ, khoang hành lý của xe đạt 885 lít.

Tại Việt Nam, Volkswagen Tayron được giới thiệu với 2 phiên bản. Trong đó, phiên bản Style trang bị động cơ 1.4 TSI có giá 1,639 tỷ đồng, còn phiên bản R-Line gắn động cơ 2.0 TSI và được bán với giá 1,939 tỷ đồng.

Volkswagen Tayron sẽ cạnh tranh mẫu xe "cùng nhà" Skoda Kodiaq, bên cạnh loạt SUV cỡ D khác như Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mazda CX-60...