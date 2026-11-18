Mẫu SUV cỡ C nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức được cho biết là sẽ phân phối chính hãng với hai phiên bản Style và R-Line, giá bán lẻ dự kiến lần lượt 1,299 tỷ đồng và 1,488 tỷ đồng.

Nếu các mức giá này là xác thực, Tiguan 2026 sẽ rẻ hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm hiện đang có giá từ 1,599 - 1,688 tỷ đồng.

Đáng chú ý là trước đó, mẫu xe Tiguan 2026 đã từng được Volkswagen Việt Nam hé lộ khoảng giá bán lẻ dự kiến từ 1,399 - 1,499 tỷ đồng. Như vậy, mức giá được một số đại lý tiết lộ cũng đã rẻ hơn giá dự kiến từ nhà phân phối chính hãng đến 100 triệu đồng.

Ngoại hình Volkswagen Tiguan 2026 - Ảnh: VW

Tuy nhiên, ngoài các nâng cấp mới về trang bị tiện nghi, rất có thể người tiêu dùng cũng sẽ phải đánh đổi một số thứ để hưởng mức giá mới thấp hơn hàng trăm triệu đồng.

Volkswagen Tiguan 2026 sở hữu chiều dài tổng thể 4.539 mm, rộng 1.842 mm, cao 1.658 mm, trục cơ sở 2.677 mm và khoảng sáng gầm 169 mm.

Phiên bản Tiguan Style có ngoại hình theo phong cách lịch lãm hơn với bộ vành hợp kim Napoli 18 inch đi kèm lốp 235/55R18. Phiên bản Tiguan R-Line mang phong cách thể thao với vành Coventry 19 inch và lốp 255/45R19. Thanh giá nóc trên bản Style sơn bạc, còn bản R-Line có màu đen. Khoang cabin phiên bản R-Line trang bị vô-lăng thể thao, bàn đạp ốp thép không gỉ.

Phiên bản thể thao R-Line còn được trang bị hệ thống treo thích ứng DCC Pro và trợ lực lái Progressive Steering. Đây là một điểm lợi thế đáng chú ý so với phiên bản Style.

Thiết kế xe nhìn từ phía sau - Ảnh: VW

Các tiện nghi trên mẫu xe Đức có cụm đèn LED Plus, bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, cùng camera toàn cảnh 360 độ, ghế trước thông gió tích hợp sưởi và massage

Riêng hệ thống giải trí có sự khác biệt với dàn âm thanh 8 loa tiêu chuẩn trên bản Style, trong khi bản R-Line sử dụng dàn 10 loa cao cấp Harman Kardon kèm thêm 1 loa siêu trầm.

Về an toàn, cả hai bản dự kiến đều có gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ và xe đạp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ chuyển làn và giữ làn đường. Xe có 8 túi khí.

Thiết kế khoang lái phiên bản Tiguan R-Line 2026 - Ảnh: VW

Thông tin được hé lộ từ đại lý cho biết, điểm khác biệt ở Tiguan 2026 tại Việt Nam là trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG với cùng hệ dẫn động cầu trước. Như vậy, việc không sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion có thể là thứ giúp giá bán dự kiến của mẫu xe này rẻ hơn.

Cả hai phiên bản Tiguan mới đều trang bị động cơ xăng tăng áp 1.4L TSI, công suất cực đại 150 PS và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Tại thị trường Việt Nam, Volkswagen Tiguan được xếp cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V và Subaru Forester, trong khi một số mẫu xe khác thấp hơn đôi chút.