Volkswagen Tiguan 2026 sắp về Việt Nam, giá dự kiến thấp hơn đời trước

Theo tiết lộ của các tư vấn bán hàng, Tiguan 2026 sẽ được phân phối chính hãng với hai phiên bản Style và R-Line, tương tự như mẫu xe "đàn anh" Tayron 2026 nhiều khả năng cũng ra mắt cùng thời điểm.

Volkswagen Tiguan 2026 sở hữu ngoại hình hiện đại và cao cấp. Ảnh: Caranddriver

Volkswagen Tiguan 2026 thuộc thế hệ thứ ba được ra mắt thị trường toàn cầu vào tháng 9/2023. Cùng với Tayron, mẫu xe gầm cao cỡ C này cũng được phát triển trên nền tảng MQB Evo của tập đoàn ô tô Đức. Phiên bản tiêu chuẩn cấu hình 5 chỗ ngồi có trục cơ sở 2.681 mm, ngắn hơn đáng kể so với mức 2.790 mm của Tiguan Allspace đang bán tại Việt Nam.

Ngoại hình Tiguan 2026 cho nét sang trọng, mềm mại và hiện đại hơn hẳn so với thế hệ tiền nhiệm. Phần đầu xe ấn tượng với cụm đèn chiếu sáng LED thanh mảnh, dải đèn định vị nối ngang kết hợp cùng lưới tản nhiệt thu nhỏ. Cản trước thiết kế thể thao hơn. Đuôi xe cũng chạy một dải đèn LED ngang tương tự phần đầu.

Thế hệ mới Tiguan 2026 dự kiến phân phối tại Việt Nam sẽ có cấu hình 5 chỗ ngồi. Ảnh: Caranddriver

Nội thất Tiguan thế hệ mới theo hướng tối giản nhưng hiện đại. Ở vị trí người lái trang bị màn hình kỹ thuật số 10,25 inch. Trung tâm khoang lái trang bị màn hình giải trí cảm ứng kích thước đến 15 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD).

Cần số ở thế hệ mới đã được chuyển lên vô-lăng, nhường lại vị trí trên yên ngựa cho cụm điều khiển trung tâm, núm xoay chế độ lái…

Khoang cabin thiết kế tối giản, hiện đại và sang trọng. Ảnh: Caranddriver

Về vận hành, Volkswagen Tiguan 2026 tại các thị trường quốc tế có nhiều tuỳ chọn hệ truyền động, bao gồm thuần động cơ xăng TSI, diesel TDI, hybrid nhẹ và plug-in hybrid (PHEV).

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Volkswagen Tiguan được định vị ở phân khúc SUV cỡ C cùng với nhiều đối thủ như Honda CR-V, Ford Territory, Hyundai Tucson và Kia Sportage.

Cần số được chuyển lên vô-lăng nhường chỗ cho cụm điều khiển. Ảnh: Caranddriver

Tuy nhiên, Volkswagen Tiguan lại được coi là một mẫu xe ở hạng cận sang nên sẽ nhỉnh hơn nhóm phổ thông kể trên. Nếu theo cách định vị của nhà sản xuất thì mẫu xe có thể xem là đối thủ thực sự với Volkswagen Tiguan là Mazda CX-60 vừa được Thaco Auto Việt Nam ra mắt chưa lâu. Mặc dù vậy, bản thân Mazda CX-60 cũng chưa được người tiêu dùng đánh giá là một mẫu xe cao cấp.

Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, phiên bản Tiguan Style dự kiến có giá bán lẻ 1,339 tỷ đồng, phiên bản bản thể thao Tiguan R-Line có giá 1,499 tỷ đồng. Nhà phân phối chính hãng Volkswagen Việt Nam chưa xác nhận thông tin này.

Khu vực dành cho người lái. Ảnh: Caranddriver

Với thông tin chào bán kèm mức đặt cọc khoảng 50 triệu đồng, Tiguan sẽ có giá bán lẻ "mềm" hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Cụ thể, Tiguan trước đây được phân phối với giá bán lẻ lên đến 1,999 tỷ đồng. Điểm khác biệt là Tiguan tiền nhiệm có cấu hình 7 chỗ ngồi trong khi Tiguan 2026 có cấu hình chỉ 5 chỗ ngồi.