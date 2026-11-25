Một số đại lý Volkswagen tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc Volkswagen Tayron trước thời điểm mẫu xe này chính thức trình làng. Cùng với Tiguan 2026, Tayron đang thu hút sự quan tâm của khách hàng khi thông tin về giá bán dự kiến vừa được điều chỉnh so với mức công bố trước đó từ phía đại lý.

Volkswagen Tayron được cho là sẽ phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản Style và R-Line, giá dự kiến từ 1,599 tỷ đồng.

Theo nhân viên kinh doanh, Tayron có thể được bán với hai phiên bản Style và R-Line, giá tạm tính lần lượt từ 1,599 tỷ đến 1,899 tỷ đồng. Mức giá mới thấp hơn khoảng 40 triệu đồng so với thông tin từng được đưa ra. Tuy nhiên, đây chưa phải giá bán chính thức và vẫn cần chờ Volkswagen Việt Nam xác nhận tại sự kiện ra mắt.

Nếu giữ nguyên mức giá dự kiến, Volkswagen Tayron sẽ bước vào cuộc cạnh tranh với những mẫu SUV có giá bán thấp hơn. Hyundai Palisade Hybrid hiện có giá từ 1,499 tỷ đến 1,699 tỷ đồng, dù được xếp ở phân khúc SUV cỡ E. Trong khi đó, Skoda Kodiaq có giá khoảng 1,48-1,568 tỷ đồng, tạo thêm áp lực cho mẫu xe Đức.

Tayron có lợi thế là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và mang thương hiệu Volkswagen. Mẫu xe này được định hướng thay thế vai trò của Tiguan Allspace tại Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV châu Âu. Dù vậy, mức giá tiệm cận 1,9 tỷ đồng ở bản cao cấp có thể khiến việc tiếp cận khách hàng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi thị trường có nhiều lựa chọn với giá thấp hơn.

Tayron có lợi thế là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và mang thương hiệu Volkswagen.

Về trang bị, Volkswagen chưa công bố đầy đủ cấu hình dành riêng cho thị trường Việt Nam. Theo những thông tin ban đầu, cả hai phiên bản Tayron Style và R-Line đều có bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch cùng khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Phiên bản R-Line dự kiến được trang bị cao cấp hơn với cụm đèn pha ma trận IQ.Light HD, hệ thống treo thích ứng và dàn âm thanh Harman Kardon 10 loa, công suất 700W. Những trang bị này giúp phân biệt bản cao cấp với phiên bản Style, dù danh sách tiện nghi chính thức vẫn chưa được công bố.

Volkswagen Tayron tại Việt Nam được xác nhận có hai tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.4L và 2.0L. Tham khảo cấu hình ở một số thị trường nước ngoài, bản Style dùng động cơ 1.4L, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tương đồng với động cơ được cho là sẽ xuất hiện trên Tiguan 2026.

Ở phiên bản R-Line, xe sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, công suất 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động 4MOTION.

Với hai phiên bản và các cấu hình động cơ khác nhau, Volkswagen Tayron sẽ mở rộng lựa chọn SUV mang thương hiệu Volkswagen tại Việt Nam. Tuy nhiên, sức cạnh tranh thực tế của mẫu xe này sẽ phụ thuộc vào giá niêm yết, trang bị và chính sách bán hàng khi hãng chính thức công bố sản phẩm.