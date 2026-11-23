Mặc dù vậy, đây mới chỉ là tiết lộ của đại lý, giá bán lẻ chính thức của mẫu SUV hoàn toàn mới sẽ chỉ được nhà phân phối Volkswagen Việt Nam công bố tại thời điểm chính thức ra mắt thị trường.

Volkswagen Tayron dự kiến phân phối hai phiên bản tại thị trường Việt Nam - Ảnh: VW

Cụ thể, một số tư vấn bán hàng đại lý cho biết, mẫu xe Volkswagen Tayron tại Việt Nam sẽ có giá bán lẻ dự kiến 1,599 tỷ đồng cho phiên bản Style và 1,899 tỷ đồng cho bản R-Line. Trước đó, chính các đại lý đã cho biết giá bán lẻ dự kiến của hai phiên bản Style và R-Line lần lượt ở mức 1,639 tỷ đồng và 1,939 tỷ đồng.

Như vậy, giá bán lẻ dự kiến của phiên bản Tayron Style bằng đúng mức giá hiện hành của phiên bản Tiguan Allspace tiêu chuẩn, trong khi phiên bản Tayron R-Line cao hơn 211 triệu đồng so với phiên bản Tiguan Allspace Platinum.

Tayron nằm cùng phân khúc SUV cỡ C+ với Tiguan Allspace - Ảnh: VW

Việc định giá Tayron ngang với Tiguan Allspace tính từ bản tiêu chuẩn trên thực tế là khá hợp lý. Bởi lẽ, Tayron được định vị ở phân khúc SUV cỡ C+ cùng Tiguan Allspace, do đó cũng không loại trừ khả năng sẽ có một sự thay thế.

Volkswagen Tayron phân phối tại thị trường Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Mẫu xe có cấu hình 5+2 chỗ ngồi. Chiều dài tổng thể của phiên bản Tayron Style ở mức 4.792 mm, rộng 1.853 mm và cao 1.668 mm; các thông số trên bản R-Line nhỉnh hơn đôi chút, lần lượt 4.792 x 1.866 x 1.666 mm. Cả hai phiên bản đều có trục cơ sở dài 2.788 mm và khoảng sáng gầm 181 mm.

Ngoại thất Tayron hiện đại và bắt mắt - Ảnh: VW

Ngoại thất Tayron có nhiều nét tương đồng với Tiguan. Các trang bị khác nhau ở đèn LED Plus và vành hợp kim 18 inch trên bản Style còn bản R-Line dùng đèn IQ.Light ma trận và vành 20 inch.

Trong khoang nội thất, cả hai phiên bản đều trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch, đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Ghế trước có chức năng thông gió, sưởi và massage. Khác biệt ở hệ thống giải trí bản R-Line là dàn âm thanh 10 loa Harman Kardon công suất 700W, bản Style sử dụng hệ thống âm thanh 8 loa tiêu chuẩn.

Thiết kế khoang lái Volkswagen Tayron - Ảnh: VW

Về truyền động, mẫu xe đến từ nước Đức có hai tuỳ chọn động cơ. Trong đó, bản Style dùng máy xăng tăng áp TSI 1.4L công suất cực đại 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, đi kèm là hệ dẫn động cầu trước.

Phiên bản cao cấp R-Line trang bị động cơ TSI 2.0L công suất 265 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Motion. Cả hai đều sử dụng hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp. Riêng bản R-Line được trang bị hệ thống treo thích ứng DCC Pro.

Không gian hàng ghế phía sau của Volkswagen Tayron - Ảnh: VW

Các trang bị an toàn trên Volkswagen Tayron 2026 có gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS với loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái Travel Assist, phanh khẩn cấp tự động có nhận diện người đi bộ và người đi xe đạp, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa an toàn, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ dừng khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảm biến đỗ xe và hệ thống 9 túi khí.