Volkswagen Tayron 2026 nhận cọc tại Việt Nam, giá dự tính từ 1,6 tỷ đồng

Nhà phân phối chính hãng Volkswagen Việt Nam chưa chính thức xác nhận thông tin. Tuy nhiên, các tư vấn bán hàng đại lý cho biết, ước tính mẫu SUV hoàn toàn mới sẽ có mức giá bán lẻ khuyến nghị khoảng hơn 1,6 1,9 tỷ đồng, lần lượt cho hai phiên bản Tayron Style và Tayron R-Line.

Tayron 2026 có hai phiên bản Style và R-Line - Ảnh: Volkswagen

Sự xuất hiện của Tayron 2026 sẽ thổi thêm một luồng gió mới vào danh mục sản phẩm của Volkswagen tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là mẫu xe này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Đa số các mẫu xe Volkswagen đang phân phối đều nhập khẩu từ Trung Quốc như Viloran, Teramont/Teramont Pro và sắp tới là ID. Era 9x.

Kích thước Volkswagen Tayron nằm ở khoảng giữa phân khúc SUV cỡ C và D. Mẫu xe có chiều dài tổng thể 4.792 mm, rộng 1.852 mm, cao 1.660 mm và trục cơ sở 2.788 - 2.791 mm tùy phiên bản. Như vậy, Volkswagen Tayron có thể xếp cạnh tranh với cả Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Skoda Kodiaq, Ford Everest và thậm chí Honda CR-V phiên bản L.

Mẫu xe định vị ở phân khúc giữa nhóm SUV cỡ C và D - Ảnh: Volkswagen

Volkswagen Tayron được phát triển trên nền tảng MQB Evo nổi tiếng của tập đoàn ô tô Đức. Tại thị trường Malaysia, phiên bản Tayron Elegance trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L eTSI mild-hybrid công suất 150 mã lực, phiên bản Tayron R-Line sử dụng động cơ 2.0L TSI công suất 265 mã lực. Mẫu xe trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Motion.

Khoang cabin Tayron 2026 sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi rộng rãi. Các tiện nghi có màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, ghế ngồi bọc da tích hợp làm mát và massage, cửa cốp chỉnh điện. Phiên bản Tayron R-Line sẽ có màn hình trung tâm lớn hơn kèm màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), dàn âm thanh vòm cao cấp Harman Kardon.

Tayron phát triển trên nền tảng MQB Evo nổi tiếng của tập đoàn ô tô Đức - Ảnh: Volkswagen

Các trang bị an toàn trên Volkswagen Tayron 2026 có gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS với loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái Travel Assist, phanh khẩn cấp tự động có nhận diện người đi bộ và người đi xe đạp, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa an toàn, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ dừng khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảm biến đỗ xe và hệ thống 9 túi khí.

Hiện chưa rõ cấu hình chi tiết của Volkswagen Tayron phân phối tại Việt Nam. Bản dự kiến bán tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức trong khi bản tại Malaysia lắp ráp trong nước.

Thiết kế khoang lái của Tayron 2026 - Ảnh: Volkswagen

Tại một số thị trường trên thế giới, Tayron là mẫu thay thế cho Tiguan Allspace. Mặc dù vậy, nhiều khả năng Volkswagen Việt Nam vẫn sẽ phân phối song song cả hai mẫu xe. Bởi trên thực tế Tayron không phải bản nâng cấp của Tiguan mà là mẫu xe hoàn toàn mới.

Bên cạnh đó, Tiguan hiện vẫn đang là một trong những mẫu xe có doanh số tốt nhất thị trường Việt Nam của thương hiệu ô tô Đức. Volkswagen Tiguan Allspace hiện đang có mức giá bán lẻ khuyến nghị 1,599 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 1,688 tỷ đồng cho phiên bản Platinum.