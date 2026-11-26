Trao đổi với VietTimes, đại diện Volkswagen Việt Nam cho biết lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Volkswagen sẽ diễn ra vào ngày 27/11.

Đại diện hãng không tiết lộ thêm thông tin về dự án, song theo tìm hiểu của VietTimes, nhà máy sẽ được xây dựng tại Cụm công nghiệp Hòa Liên (Đà Nẵng).

Teramont Pro - mẫu SUV được Volkswagen Việt Nam ra mắt hồi tháng 3. Ảnh: Volkswagen.

Kế hoạch đầu tư nhà máy ô tô của Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô (New City Group) tại Đà Nẵng đã được chính quyền thành phố đề cập từ nhiều tháng trước.

Hồi tháng 5, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng có lịch làm việc với Tập đoàn Tân Thành Đô về việc đầu tư nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô thương hiệu Đức tại địa phương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (phải) tặng quà lưu niệm ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Thành Đô, tại buổi làm việc chiều 14/10. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng.

Giữa tháng 10, tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Thành Đô, đã thông tin về quy mô và định hướng triển khai dự án.

Theo thông tin tại buổi làm việc, nhà máy lắp ráp ô tô của Tập đoàn Tân Thành Đô có công suất dự kiến tối đa 150.000 xe/năm, định hướng chủ yếu phục vụ xuất khẩu.

Đến đầu tháng 11, thương hiệu Volkswagen được đề cập trong thông tin về công tác chuẩn bị Hội nghị công bố Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Cụ thể, trong bài đăng ngày 4/11, Cổng thông tin dịch vụ công TP Đà Nẵng cho biết khởi công dự án sản xuất ô tô Volkswagen tại Cụm công nghiệp Hòa Liên là một trong những hoạt động bên lề hội nghị này.

Tân Thành Đô là doanh nghiệp có nhiều năm tham gia kinh doanh và phát triển thương hiệu Volkswagen tại thị trường Việt Nam.

Ngoài Volkswagen, tập đoàn còn tham gia phân phối ô tô ở nhiều phân khúc, từ các thương hiệu phổ thông như Ford, Hyundai, VinFast đến thương hiệu xe sang Maserati của Italy.

Maserati là một trong những thương hiệu ô tô hạng sang được Tập đoàn Tân Thành Đô kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: Tân Thành Đô.

Theo thông tin công bố của Trung tâm Đào tạo Công nghệ ô tô NSA, đơn vị thành viên của Tân Thành Đô, tập đoàn có mạng lưới gần 60 đại lý ô tô chính hãng trên cả nước.

Volkswagen bắt đầu phân phối ô tô chính hãng tại Việt Nam từ năm 2009. Đến cuối năm 2015, thương hiệu Đức chuyển sang nhà phân phối mới là Trend Motor Việt Nam. Theo thông tin từ Volkswagen, hãng có mạng lưới 20 đại lý trên cả nước tính đến đầu năm 2026.

Hiện Volkswagen có 8 mẫu xe trong danh mục sản phẩm tại Việt Nam, trải dài từ hatchback, MPV đến SUV cỡ lớn, với những cái tên đáng chú ý như Golf, Viloran và Teramont.

Khi dự án đi vào sản xuất, Volkswagen sẽ là hãng ô tô thứ 3 của Đức có nhà máy lắp ráp tại Việt Nam, sau Mercedes-Benz và BMW. Mercedes-Benz đã có cơ sở sản xuất tại TP.HCM từ năm 1995, trong khi BMW công bố hợp tác với THACO để lắp ráp ô tô tại Chu Lai vào tháng 12/2022.