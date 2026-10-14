Volkswagen mở rộng danh mục SUV tại Việt Nam với Tiguan và Tayron thế hệ mới

Volkswagen chuẩn bị đưa hai mẫu SUV Tiguan thế hệ thứ ba và Tayron vào thị trường Việt Nam. Cả hai xe được nhập khẩu từ Đức, nhận đặt hàng từ giữa tháng 10 và dự kiến giao khách hàng trong tháng 11/2026.

Trong đó, Tiguan thuộc phân khúc CUV cỡ C, chuyển sang cấu hình 5 chỗ ngồi thay cho cấu hình 5+2 của phiên bản hiện hành nhập khẩu từ Mexico. Tayron nằm ở phân khúc CUV cỡ D, có cấu hình 7 chỗ và kích thước lớn hơn Tiguan. Cả hai mẫu xe mới đều được nhập khẩu từ nhà máy Volkswagen tại Wolfsburg, Đức.

Tiguan thế hệ thứ ba thay đổi thiết kế ngoại thất và nội thất. Theo thông tin từ nhà phân phối, xe có đèn pha LED ma trận, hệ thống kiểm soát khung gầm DCC Pro sử dụng giảm chấn hai van và ghế bọc da tích hợp chức năng massage.

Volkswagen mở rộng danh mục SUV tại Việt Nam. (Ảnh: Volkswagen)

Trong khi đó, Volkswagen Tayron phiên bản Style có kích thước dài, rộng và cao lần lượt là 4.792 x 1.853 x 1.668 mm, chiều dài cơ sở 2.789 mm. Mẫu xe được định vị ở phân khúc CUV cỡ D, với không gian nội thất rộng hơn và nhiều tính năng hơn Tiguan. Ghế khoang lái có chức năng massage sử dụng hệ thống khí nén 10 điểm.

Tiguan dùng máy 1.4 tăng áp (1.4 TSI) trong khi Tayron có hai lựa chọn máy là 1.4 tăng áp và 2.0 tăng áp (2.0 TSI). (Ảnh: Volkswagen)

Về vận hành, Tiguan sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.4 TSI. Tayron có hai lựa chọn động cơ 1.4 TSI và 2.0 TSI. Động cơ 1.4 TSI đạt công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm; động cơ 2.0 TSI có công suất 265 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Các phiên bản đều sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Tiguan sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Với Tayron, phiên bản động cơ 1.4 TSI dẫn động cầu trước, trong khi bản 2.0 TSI trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Motion.

Việc bổ sung Tayron cùng Tiguan thế hệ mới giúp Volkswagen mở rộng lựa chọn SUV tại Việt Nam, từ dòng xe 5 chỗ cỡ C đến mẫu xe 7 chỗ cỡ D. Theo thông tin được cung cấp, giá bán khởi điểm của hai mẫu xe là 1,339 tỷ đồng.