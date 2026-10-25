Volkswagen lên kế hoạch cắt giảm thêm 12.000 việc làm

Volkswagen AG bao gồm thương hiệu chủ lực Volkswagen, mảng linh kiện và một số bộ phận cấp tập đoàn. Hai năm trước, doanh nghiệp và phía người lao động đã thống nhất kế hoạch cắt giảm hơn 35.000 việc làm tại đơn vị này đến năm 2030. Theo kế hoạch mới, số vị trí bị cắt giảm sẽ tăng thêm khoảng 12.000.

Volkswagen cho biết quá trình thu hẹp nhân sự sẽ được thực hiện theo hướng hạn chế tối đa tác động xã hội. Trong vòng đàm phán lao động bắt đầu ngày 24/11, tập đoàn muốn đưa ra phương án thành lập các công ty chuyển tiếp việc làm dành cho những nhân viên có vị trí bị xóa bỏ.

Theo mô hình này, người lao động không rời doanh nghiệp ngay mà chuyển sang một đơn vị trung gian trong một khoảng thời gian nhất định để được đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và hỗ trợ tìm việc làm mới. Cơ quan Lao động Liên bang Đức có thể hỗ trợ một phần thu nhập thông qua chế độ trợ cấp làm việc ngắn giờ dành riêng cho lao động trong giai đoạn chuyển tiếp.

Tuy nhiên, phương án này không nhận được sự đồng thuận từ phía công đoàn lao động khi cho rằng việc sử dụng nguồn lực công để hỗ trợ quá trình cắt giảm nhân sự có nguy cơ khiến người đóng bảo hiểm phải gánh một phần chi phí trong khi cổ đông Volkswagen vẫn tiếp tục nhận cổ tức.

R.G