Volkswagen ID. Unyx 09 mở bán - thêm sạc nhanh 5C, giá từ 629 triệu đồng

Ngày 24/10/2026 vừa qua, Volkswagen An Huy đã chính thức ra mắt mẫu sedan điện cỡ lớn mới mang tên ID. Unyx 09 2027 mới tại thị trường Trung Quốc. Xe có 3 phiên bản và giá bán dao động từ 179.900-249.900 Nhân dân tệ (khoảng 629-874 triệu đồng).

Volkswagen ID. Unyx 09 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.081 x 1.980 x 1.509/1.526 mm và chiều dài cơ sở 3.030 mm. Bên cạnh kích thước lớn, mẫu sedan này còn mang trên mình thiết kế fastback mượt mà. Phần đầu xe của ID. Unyx 09 nổi bật với lưới tản nhiệt đóng kín, cụm đèn pha thanh mảnh và logo Volkswagen đặc trưng.

Các công nghệ chiếu sáng tiên tiến bao gồm đèn pha chiếu hình ma trận độ phân giải cao DLP và cụm đèn LED tương tác khắc laser dạng pha lê. Những hệ thống này có thể chiếu vệt sáng định hướng làn đường và vạch đánh dấu chiều rộng xe nhằm tăng cường an toàn khi lái vào ban đêm.

Nhìn từ bên sườn, xe có dáng vẻ năng động với phần thân hướng về phía trước, kết hợp bộ mâm thể thao 21 inch và cùm phanh Brembo. Phía sau mẫu xe này xuất hiện cụm đèn hậu LED tanh mảnh và logo Volkswagen phát sáng. Bên trong khoang lái, Volkswagen ID. Unyx 09 sở hữu các trang bị nổi bật như vô lăng hai chấu đa chức năng.

Xe có màn hình hiển thị thông tin dành riêng cho người lái và màn hình cảm ứng trung tâm hình vuông đặt nổi, tích hợp trợ lý AI. Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái thực tế tăng cường (AR-HUD) kích thước 85 inch và cụm điều khiển trung tâm tích hợp sạc điện thoại không dây và hộc đựng cốc ẩn cũng được trang bị cho xe.

Điểm nhấn tiếp theo của Volkswagen ID. Unyx 09 nằm ở hệ thống hỗ trợ lái thông minh VLA dựa trên mô hình AI quy mô lớn, hỗ trợ các tính năng tiên tiến như tự động đỗ xe theo yêu cầu, đỗ xe từ xa và lùi xe theo quỹ đạo đã di chuyển.

Tại thị trường Trung Quốc, Volkswagen ID. Unyx 09 có cả cấu hình dẫn động cầu sau RWD với 1 mô-tơ điện lẫn dẫn động 4 bánh AWD với 2 mô-tơ điện. Phiên bản RWD sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía sau, cho công suất tối đa 230 kW (308 mã lực).

Trong khi đó, phiên bản AWD được bổ sung mô-tơ điện phía trước có công suất tối đa 140 kW (188 mã lực). Tổng công suất của hệ thống đạt 370 kW (496 mã lực). Phiên bản AWD có tốc độ tối đa 200 km/h dù sở hữu trọng lượng không tải lên tới 2.307 kg.

Dù ở cấu hình nào, xe cũng dùng bộ pin lithium-sắt-photphat (LFP) với dung lượng 91,963 kWh do CATL cung cấp. Xe cũng được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng của Continental và công nghệ sạc siêu nhanh 5C. Cuối cùng là hệ thống treo khí nén hai buồng do Vibracoustic cung cấp.

Video: Giưới thiệu mẫu xe sedan điện Volkswagen ID. Unyx 09 mới.