Ngày 19/11, Volkswagen Việt Nam bắt đầu trưng bày mẫu SUV cỡ lớn Volkswagen ID. ERA 9X tại Hà Nội và TP.HCM, trước khi chính thức giới thiệu ra thị trường. Đây là lần đầu tiên khách hàng trong nước có cơ hội tiếp cận trực tiếp mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) mới của hãng xe Đức.

Theo kế hoạch, Volkswagen ID. ERA 9X sẽ được trưng bày từ ngày 19 đến 29/11/2026 tại Tràng Tiền Plaza (24 Hai Bà Trưng, Hà Nội) và SC VivoCity (1058 Nguyễn Văn Linh, TP.HCM).

Volkswagen ID. ERA 9X xuất hiện tại Việt Nam

Volkswagen ID. ERA 9X được định vị trong phân khúc SUV cỡ lớn, với chiều dài thân xe hơn 5,2 m. Ngoại thất sử dụng nhiều đường nét vuông vức kết hợp các chi tiết bo tròn, tạo dáng vẻ bề thế. Bên trong, xe được thiết kế với cấu hình 6 chỗ ngồi, hướng đến nhu cầu sử dụng của gia đình và nhóm khách hàng cần không gian rộng rãi.

Volkswagen gọi không gian nội thất của mẫu xe này là Executive Lounge, với định hướng tập trung vào sự thoải mái của hành khách cùng các trang bị tiện nghi và công nghệ hỗ trợ người dùng. Tuy nhiên, hãng chưa công bố chi tiết danh sách trang bị dành cho phiên bản phân phối tại Việt Nam.

Điểm đáng chú ý nhất trên Volkswagen ID. ERA 9X là công nghệ EREV (Extended Range Electric Vehicle), hay xe điện mở rộng phạm vi hoạt động. Khác với xe thuần điện chỉ sử dụng năng lượng tích trữ trong pin, công nghệ EREV có thêm hệ thống phát điện để kéo dài quãng đường di chuyển, giảm sự phụ thuộc vào các trạm sạc trên những hành trình dài.

Theo Volkswagen, ID. ERA 9X có thể di chuyển tối đa 1.651 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Đây là con số được công bố theo điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, không đồng nghĩa với quãng đường thực tế trong mọi điều kiện sử dụng.

Với đặc điểm này, ID. ERA 9X có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày bằng điện, đồng thời phù hợp với những chuyến đi xa khi hạ tầng trạm sạc chưa phủ rộng. Tại Việt Nam, nơi mạng lưới sạc công cộng dành cho các thương hiệu ô tô điện vẫn đang phát triển, công nghệ EREV có thể là một lựa chọn đáng chú ý bên cạnh xe thuần điện và hybrid sạc ngoài.

Trước khi tổ chức trưng bày, Volkswagen Việt Nam đã thông báo nhận đặt hàng ID. ERA 9X. Khách đặt xe trong chương trình được tặng bộ sạc di động, cho phép bổ sung năng lượng cho pin từ nguồn điện phù hợp.

Hiện Volkswagen chưa công bố giá bán, thời điểm giao xe cũng như cấu hình kỹ thuật đầy đủ của ID. ERA 9X dành cho thị trường Việt Nam. Thời gian ra mắt chính thức sẽ được hãng thông báo trong thời gian tới.