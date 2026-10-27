Volkswagen ID. Era 9X đã về Việt Nam: SUV cỡ lớn 'ngập' công nghệ

ID. Era 9X đã về Việt Nam

Hình ảnh một chiếc Volkswagen ID. Era 9X được che kín bằng bạt, vận chuyển trên xe cứu hộ tại Việt Nam được phía đại lý chia sẻ. Dù ngoại thất chưa được hé lộ, thiết kế mâm xe có thể nhận ra qua lớp bạt phủ.

Mẫu SUV lớn nhất của Volkswagen tại Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng trước ngày mở bán. Ảnh: Đại lý

Sự xuất hiện của mẫu SUV ở thời điểm này là hợp lý bởi Volkswagen Việt Nam đã xác nhận kế hoạch phân phối ID. Era 9X vào cuối tháng 10/2026. Mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, nơi xe do liên doanh SAIC-Volkswagen phát triển.

Giá bán và đối thủ của ID. Era 9X

Trước đó, thông tin về giá bán dự kiến dưới 3 tỷ đồng cùng loạt trang bị đáng chú ý của mẫu SUV này đã được công bố. Trong khi đó, phía đại lý cho biết giá xe dự kiến là 2,999 tỷ đồng. Nếu mức giá trên được giữ nguyên khi mở bán, Volkswagen ID. Era 9X sẽ là đối thủ đáng gờm của Lynk & Co 900.

Giá xe thấp hơn cả đối thủ từ Trung Quốc. Ảnh: VW

Những điểm nổi bật của ID. Era 9X

Volkswagen ID. Era 9X sở hữu kích thước dài 5.207 mm, rộng 1.997 mm, cao 1.810 mm và trục cơ sở 3.070 mm. Với thông số này, xe thuộc nhóm SUV cỡ lớn. Thiết kế bên ngoài tối giản theo xu hướng xe điện hóa hiện nay.

Khoang cabin 6 chỗ nổi bật với màn hình trung tâm và màn hình phụ phía trước cùng kích thước 15,6 inch, màn hình giải trí 21,4 inch gập từ trần xe cho hàng ghế sau. Đây là kiểu thiết kế thường thấy gần đây ở các mẫu xe Trung Quốc cao cấp cỡ lớn.

Xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất dài 12,8 m, âm thanh 27 loa, điều hòa 3 vùng, tủ lạnh trung tâm và ghế có chức năng sưởi, làm mát, massage tùy vị trí. Hệ thống Era Connect cho phép ghế trước trượt, gập để mở rộng không gian cho hành khách phía sau.

Volkswagen ID. Era 9X sử dụng hệ truyền động EREV (còn gọi là REEV, tương tự VinFast VF Wild), trong đó mô-tơ điện dẫn động bánh xe, còn động cơ xăng 1.5L (141 mã lực) đóng vai trò máy phát điện. Hai mô-tơ điện cho tổng công suất 510 mã lực, mô-men xoắn 660 Nm và dẫn động bốn bánh.

Pin 65,2 kWh cho phép xe chạy hơn 400 km bằng điện và đạt tổng phạm vi hoạt động 1.651 km theo tiêu chuẩn CLTC. Xe sử dụng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong khoảng 16,5 phút.

Đây là mẫu REEV thứ 2 tại Việt Nam sau VF Wild. Ảnh: VW

Về an toàn, ID. Era 9X được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS với cảm biến LiDAR phía trước, 12 camera và 12 cảm biến siêu âm. Xe có tính năng hỗ trợ đi đường hẹp, ghi nhớ quãng đường lùi, đỗ xe tự động và đánh lái bánh sau, giúp tăng khả năng xoay trở dù dài hơn 5,2 m.