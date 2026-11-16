Volkswagen ID. Era 5X mở bán từ 455 triệu đồng, có LiDAR, chạy tới 520 km/sạc

Mẫu SUV thuần điện Volkswagen ID. Era 5X do hãng xe Đức hợp tác với tập đoàn SAIC phát triển đã gia nhập thị trường Trung Quốc với giá niêm yết từ 119.900-159.900 Nhân dân tệ (khoảng 455-607 triệu đồng). Đây là mẫu Volkswagen thương mại đầu tiên sử dụng nền tảng khung gầm CMP được phát triển theo chiến lược “tại Trung Quốc, dành cho Trung Quốc”.

Volkswagen ID. Era 5X 2027 cũng được ứng dụng kiến trúc điện và điện tử CEA do Volkswagen hợp tác phát triển với Xpeng. Mẫu SUV điện này được xem là phương án thay thế cho Volkswagen ID. Tiguan mới ra mắt cách đây không lâu. Xe có kích thước dài, rộng và cao lần lượt là 4.560 x, 1.896 x 1.630 mm. Như vậy, ID. Era 5X ngắn hơn 58 mm so với người anh em ID. Tiguan.﻿

Tuy nhiên, mẫu xe SUV thuần điện Volkswagen ID. Era 5X có chiều dài cơ sở lên tới 2.815 mm, lớn hơn 50 mm so với ID. Tiguan. Chiều dài cơ sở lớn hơn thường đồng nghĩa với không gian để chân rộng rãi hơn cho hành khách phía sau vốn là điều mà khách hàng Trung Quốc rất coi trọng khi mua ôtô.

Tân binh nhà Volkswagen được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu với cụm đèn pha tách tầng, dải đèn hậu liền khối, tay nắm cửa bán ẩn và các cột sơn đen. Mẫu xe gia nhập danh mục sản phẩm cùng với hai đàn anh ID. Era 9X và ID. Era 5S đã ra mắt trước đó.

Ngoài ra, mẫu SUV điệnay nắm cửa dạng bán ẩn cùng phần trụ xe sơn đen tạo hiệu ứng mui bay. Tay nắm cửa dạng bán ẩn cùng phần trụ xe sơn đen tạo hiệu ứng mui bay khá ấn tượng so với các đối thủ cùng phân khúc tại Trung Quốc.

Bên trong xe, Volkswagen ID. Era 5X sở hữu khoang hành lý có dung tích lên tới 1.815 lít khi gập phẳng hàng ghế sau. Khu vực bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình cảm ứng 15,6 inch, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,25 inch. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip MTK8676 dành cho ôtô, được sản xuất trên tiến trình 4 nm...

Trên phiên bản cao cấp nhất, hàng ghế trước được tích hợp tính năng chỉnh điện, sưởi ấm, làm mát cùng vô lăng có chức năng sưởi. Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nằm ở cụm cảm biến LiDAR 192 tia gắn trên nóc xe, đóng vai trò thu thập dữ liệu cho hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến do Carizon - liên doanh giữa công ty con Cariad của Volkswagen và Horizon Robotics phát triển.

Volkswagen ID. Era 5X được trang bị tiêu chuẩn 1 mô-tơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất tối đa 208 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Xe có hai tùy chọn pin lithium-sắt-phosphate (LFP) với dung lượng 45,8 kWh và 58,5 kWh. Phạm vi hoạt động thuần điện của xe đạt từ 415-520 km theo chu trình CLTC, tùy loại pin.

Hiện Volkswagen vẫn chưa công bố kế hoạch đưa ID. Era 5X ra ngoài thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, việc hãng liên tục phát triển các dòng xe điện thông qua hợp tác với doanh nghiệp bản địa cho thấy Trung Quốc vẫn là thị trường trọng điểm trong chiến lược điện hóa của Volkswagen.

Video: Giới thiệu SUV thuần điện Volkswagen ID. Era 5X 2027.