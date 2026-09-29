Volkswagen hợp tác với Trung Quốc trong sản xuất pin xe điện

Showroom ôtô của Volkswagen (VW) tại thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Tập đoàn ôtô Volkswagen (VW) của Đức và nhà sản xuất pin Trung Quốc Gotion sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất pin cho xe điện, với kế hoạch thành lập 3 liên doanh tại Tây Ban Nha, Slovakia và Maroc.

Theo VW, bộ phận sản xuất pin PowerCo của tập đoàn và Gotion dự kiến thành lập các liên doanh tại 3 quốc gia trên.

Theo thỏa thuận, nhà máy sản xuất pin PowerCo đang được xây dựng tại Valencia (Tây Ban Nha) sẽ được đưa vào một liên doanh.

Nhà máy của Gotion tại Surany (Slovakia) cũng được chuyển sang mô hình liên doanh.

Tại Maroc, hai bên dự kiến xây dựng một cơ sở mới sản xuất vật liệu cần thiết cho việc sản xuất pin. Ba liên doanh sẽ do hai bên cùng quản lý.

Để triển khai kế hoạch, bộ phận sản xuất pin của VW dự kiến đến năm 2030 đầu tư tổng cộng khoảng 470 triệu euro (534 triệu USD) vào các cơ sở tại Slovakia và Maroc, đổi lấy 49% cổ phần tại mỗi doanh nghiệp. Trong khi đó, Gotion dự kiến đầu tư khoảng 1,1 tỷ euro để sở hữu 49% cổ phần tại cơ sở ở Valencia.

PowerCo là bộ phận sản xuất pin được Volkswagen thành lập năm 2022, phụ trách phát triển và sản xuất pin. Cuối năm 2025, nhà máy đầu tiên của PowerCo tại Salzgitter bắt đầu sản xuất. Một nhà máy khác đang được xây dựng tại St. Thomas (Canada). Hai cơ sở này không nằm trong thỏa thuận hợp tác lần này./.