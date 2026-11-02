Volkswagen Golf thuần điện tiếp tục trễ hẹn

Theo InsideEVs, Volkswagen ID. Golf thuần điện - mẫu xe từng được kỳ vọng sẽ thay thế ID.3 Neo - sẽ tiếp tục trễ hẹn, giữa bối cảnh hãng xe Đức đang nỗ lực kiểm soát tình hình tài chính.

Volkswagen vừa xác nhận tạm dừng quá trình phát triển biến thể thuần điện của Volkswagen Golf. Chưa rõ khi nào Volkswagen sẽ khởi động lại dự án, nhưng chắc chắn mẫu hatchback chạy điện sẽ tiếp tục bị trì hoãn thời điểm ra mắt.

“Biện pháp cụ thể là tạm thời dừng công việc phát triển ID. Golf thế hệ tương lai của thương hiệu Volkswagen, cho đến khi chúng tôi có thể đảm bảo nguồn vốn đầu tư cần thiết”, CFO David Powels của Volkswagen cho biết trong cuộc họp báo cáo quý gần đây.

Trong 9 tháng đầu năm nay, mảng kinh doanh ôtô du lịch của Volkswagen đã gặp khá nhiều khó khăn, với biên lợi nhuận chỉ đạt 1,3% - thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu.

Volkswagen Golf chạy điện tiếp tục trễ hẹn. Ảnh: Volkswagen.

Dù không thể đáp ứng đủ nhu cầu xe điện tại thị trường châu Âu, Volkswagen cho biết quá trình điện hóa đang phải đánh đổi bằng sản lượng, thậm chí sự sụt giảm về doanh số của các dòng xe động cơ đốt trong vốn có biên lợi nhuận cao hơn.

Thế hệ thứ hai của Golf điện từng được lên kế hoạch cho ra mắt vào năm 2028, phát triển dựa trên nền tảng SSP (Scalable Systems Platform) mới của tập đoàn Volkswagen. Tuy nhiên hồi đầu năm nay, CEO Thomas Schäfer đã xác nhận ID. Golf đã bị lùi thời điểm ra mắt đến cuối thập kỷ.

Tuyên bố tạm dừng quá trình phát triển đồng nghĩa dòng xe Golf huyền thoại nhiều khả năng sẽ không có biến thể thuần điện trước thời điểm năm 2031.

Lúc này, khách hàng có thể chọn mua Volkswagen ID.3 mẫu xe gần đây vừa được giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời. Các lựa chọn xe điện giá rẻ hơn như ID. Polo và ID. Cross cũng đang thu về thành công khá lớn tại châu Âu. Chuyên trang InsideEVs nhận định Volkswagen dường như đã “yên tâm” với danh mục sản phẩm trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2030.

“Volkswagen đã có một dải sản phẩm tuyệt vời, do vậy không cần đến một chiếc Golf điện vào năm 2028. Chúng tôi đang có vị thế tốt với những gì sở hữu trong danh mục sản phẩm của mình”, CEO Thomas Schäfer chia sẻ hồi đầu năm trong tuyên bố về việc hoãn ra mắt ID. Golf.

Dù vậy, dự án ID. Golf vẫn chưa bị hủy bỏ. Volkswagen cho biết chỉ đang tạm dừng phát triển trong khi tìm cách cắt giảm chi tiêu và duy trì hoạt động trong giai đoạn cực kỳ biến động này.