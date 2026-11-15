Volkswagen gắn logo Tempest lên ôtô Trung Quốc, bán đắt hàng tại Nam Mỹ

Hãng xe Volkswagen vừa giới thiệu Tempest 2027 mới, một mẫu xe van cỡ lớn mới dành cho thị trường Nam Mỹ. Thay vì phát triển một sản phẩm hoàn toàn mới, hãng xe Đức lựa chọn hợp tác với SAIC để đưa một mẫu xe Trung Quốc về đổi logo và điều chỉnh thiết kế.

Tempest được phát triển dựa trên Maxus Deliver 9, mẫu xe van do SAIC sản xuất, còn được bán dưới tên gọi LDV Deliver 9 và Maxus V90 tại một số thị trường từ năm 2019, nhằm lấp khoảng trống trong danh mục sản phẩm Volkswagen tại Nam Mỹ. Dù Crafter đang cạnh tranh với Ford Transit, Renault Trafic, Fiat Ducato và Mercedes-Benz Sprinter tại nhiều thị trường trên thế giới, mẫu xe này hiện không được phân phối tại khu vực Nam Mỹ.

Nhằm phục vụ tối đa mục đích sử dụng của khách hàng doanh nghiệp, hãng xe Đức mang tới bốn biến thể thân xe gồm: bản chở hàng (Cargo), bản van kính (Window), bản chở khách (Minibus) và bản xe tải (Truck), đi kèm hai tùy chọn chiều cao trần.

Dung tích khoang chứa hàng đạt từ 9,7 đến 12,3 m³ tùy cấu hình, tiệm cận dải thông số từ 9,3 đến 18,4 m³ của dòng Crafter tại thị trường châu Âu. Quan sát tổng thể, Tempest kế thừa trọn vẹn bộ khung thân vỏ từ Maxus Deliver 9 và chỉ thay đổi diện mạo ở khu vực phía trước nhằm tạo sự đồng nhất với dải sản phẩm của hãng xe Đức.

Mặt ca-lăng của mẫu xe van Volkswagen Tempest 2027 sơn đen được làm gọn lại, đặt logo Volkswagen ở chính giữa và nối liền mạch với hai cụm đèn pha LED. Phía dưới, cản trước cũng được tạo hình lại với các hốc gió mới.

Bên trong khoang lái, cấu trúc nội thất gần như không có sự khác biệt so với mẫu xe nguyên bản từ Trung Quốc. Người dùng vẫn được tiếp cận màn hình giải trí trung tâm kích thước 12 inch cùng hệ thống ngăn chứa đồ tiện dụng bố trí xung quanh cabin.

Dù tận dụng thiết kế sẵn có, Volkswagen nhấn mạnh đội ngũ kỹ sư của hãng đã thực hiện hơn 250 cải tiến kỹ thuật, điều chỉnh trên 50 công đoạn sản xuất và trải qua hành trình 1,5 triệu km chạy thử nghiệm thực tế trước khi thương mại hóa Tempest.

Dưới nắp ca-pô của Volkswagen Tempest là khối động cơ diesel tăng áp 4 xi-lanh dung tích 2.0L do SAIC cung cấp, kết hợp hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Cỗ máy này đạt công suất 174 mã lực và sức kéo 400 Nm, mạnh mẽ hơn so với thông số gốc trên Maxus Deliver 9.

So với mẫu xe Trung Quốc nguyên bản, động cơ trên Volkswagen Tempest 2027 có công suất và mô-men xoắn cao hơn nhờ những điều chỉnh riêng dành cho thị trường Brazil. Xe sử dụng hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Dù mức giá bán lẻ chính thức chưa được công bố, Volkswagen Tempest đã ghi nhận hơn 1.000 lượt đặt cọc sớm tại Brazil ngay thời điểm ra mắt. Hãng cũng lên kế hoạch đưa mẫu xe này sang thị trường Argentina vào đầu năm 2027. Toàn bộ nguồn cung Tempest cho khu vực Nam Mỹ sẽ được lắp ráp trực tiếp tại nhà máy của SAIC ở Trung Quốc.

Video: Xem chi tiết xe van Volkswagen Tempest 2027 vừa ra mắt.