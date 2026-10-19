Volkswagen dự kiến dừng tăng lương đến năm 2030. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN phát

Hãng sản xuất ô tô lớn nhất của Đức Volkswagen dự kiến dừng tăng tiền lương của khoảng 660.000 nhân viên trên toàn thế giới đến năm 2030, trong bối cảnh tập đoàn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức ảnh hưởng đến lợi nhuận. Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối từ đại diện người lao động của tập đoàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, công đoàn ngành kim loại IG Metall xác nhận thông tin trên sau khi truyền thông Đức đưa tin, dẫn nguồn từ những thông báo của hội đồng lao động Volkswagen gửi tới nhân viên. Hội đồng lao động đánh giá kế hoạch „đóng băng“ tiền lương là thiếu thực tế và tuyên bố sẽ có sự phản kháng đáng kể đối với đề xuất này.

Nếu được triển khai, chính sách trên có thể khiến sức mua của người lao động Volkswagen giảm khoảng 10% vào cuối thập kỷ này, trong bối cảnh tiền lương không tăng để bù đắp tác động của lạm phát.

Thông tin được đưa ra sau khi Volkswagen hồi tháng Chín thông báo kế hoạch cắt giảm thêm 50.000 việc làm trên toàn cầu trong những năm tới, bên cạnh 50.000 vị trí đã được thống nhất cắt giảm trước đó. Như vậy, tổng số việc làm dự kiến bị cắt giảm có thể lên tới 100.000 vị trí vào cuối thập kỷ này.

Tại Đức, bốn nhà máy của Volkswagen cũng đứng trước nguy cơ đóng cửa trong giai đoạn 2031-2034. Những kế hoạch trên phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với tập đoàn ô tô hàng đầu nước Đức trong bối cảnh ngành ô tô đang phải ứng phó với cạnh tranh gia tăng, đặc biệt từ các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, cùng những khó khăn trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện chạy điện và sức ép cắt giảm chi phí.