Volkswagen dự kiến cắt giảm thêm 12.000 việc làm

Công nhân lắp ráp ô tô tại một nhà máy của hãng Volkswagen ở Chattanooga, Đức. Ảnh: AP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tập đoàn ô tô Volkswagen của Đức dự kiến cắt giảm thêm 12.000 việc làm tại Volkswagen AG đến năm 2030, làm gia tăng sức ép đối với người lao động ngay trước vòng đàm phán thỏa ước lao động mới dự kiến bắt đầu cuối tháng 11.

Volkswagen công bố kế hoạch sau cuộc trao đổi với đại diện người lao động tại Hannover ngày 24/10. Volkswagen AG bao gồm thương hiệu chủ lực Volkswagen, mảng linh kiện và một số bộ phận cấp tập đoàn. Hai năm trước, doanh nghiệp và phía người lao động đã thống nhất kế hoạch cắt giảm hơn 35.000 việc làm tại đơn vị này đến năm 2030. Theo kế hoạch mới, số vị trí bị cắt giảm sẽ tăng thêm khoảng 12.000.

Ở phạm vi rộng hơn, Ban điều hành do Tổng Giám đốc Oliver Blume đứng đầu cũng đang hướng tới việc cắt giảm khoảng 50.000 việc làm trên toàn cầu đến năm 2030, ngoài các chương trình tinh giản nhân sự đã được công bố trước đó.

Volkswagen cho biết quá trình thu hẹp nhân sự sẽ được thực hiện theo hướng hạn chế tối đa tác động xã hội. Trong vòng đàm phán lao động bắt đầu ngày 24/11, tập đoàn muốn đưa ra phương án thành lập các công ty chuyển tiếp việc làm dành cho những nhân viên có vị trí bị xóa bỏ.

Theo mô hình này, người lao động không rời doanh nghiệp ngay mà chuyển sang một đơn vị trung gian trong một khoảng thời gian nhất định để được đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và hỗ trợ tìm việc làm mới. Cơ quan Lao động Liên bang Đức có thể hỗ trợ một phần thu nhập thông qua chế độ trợ cấp làm việc ngắn giờ dành riêng cho lao động trong giai đoạn chuyển tiếp.

Volkswagen nhấn mạnh việc tham gia mô hình phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Số lao động có thể chuyển sang các đơn vị này, thời gian hoạt động, mức hỗ trợ cũng như các khoản bồi thường thôi việc sẽ phải được thương lượng với đại diện người lao động.

Ngoài công ty chuyển tiếp, Volkswagen còn muốn tận dụng tối đa các biện pháp nghỉ việc tự nguyện và tiếp tục giảm chi phí lao động. Cho tới nay, Volkswagen chủ yếu áp dụng nghỉ hưu bán thời gian và các gói bồi thường để thu hẹp lực lượng lao động mà không phải sa thải trực tiếp.

Tập đoàn khẳng định dù đang đối mặt với tình hình khó khăn, Volkswagen vẫn duy trì thỏa ước lao động cho tương lai và cam kết bảo đảm việc làm đến cuối năm 2030.

Tuy nhiên, Công đoàn Công nghiệp Kim loại Đức (IG Metall) phản đối mạnh mẽ phương án thành lập công ty chuyển tiếp việc làm. Ông Thorsten Gröger, lãnh đạo khu vực của IG Metall, cho rằng việc sử dụng nguồn lực công để hỗ trợ quá trình cắt giảm nhân sự có nguy cơ khiến người đóng bảo hiểm phải gánh một phần chi phí trong khi cổ đông Volkswagen vẫn tiếp tục nhận cổ tức.

Theo IG Metall, các công ty chuyển tiếp được tài trợ bằng tiền công trước đây chủ yếu được sử dụng trong những trường hợp như tái cơ cấu lớn hoặc đóng cửa nhà máy. Công đoàn cho rằng Volkswagen thay vì chuyển người lao động sang các đơn vị trung gian cần tạo triển vọng việc làm thông qua sản phẩm mới, mở rộng thị trường và duy trì vị thế dẫn đầu công nghệ.

Kế hoạch cắt giảm mới cho thấy áp lực tái cơ cấu tại Volkswagen vẫn chưa kết thúc. Tập đoàn đang phải đồng thời giảm chi phí, duy trì sức cạnh tranh và xử lý bài toán dư thừa nhân lực trong bối cảnh ngành ô tô Đức chịu sức ép ngày càng lớn từ quá trình chuyển đổi sang xe điện, cạnh tranh quốc tế và chi phí sản xuất cao.

Vòng đàm phán thỏa ước lao động bắt đầu ngày 24/11 được dự báo sẽ tập trung không chỉ vào tiền lương mà còn vào cách thức phân bổ chi phí của quá trình tái cơ cấu giữa doanh nghiệp, người lao động và hệ thống an sinh xã hội.