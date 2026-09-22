Volkswagen bị gạch tên khỏi chỉ số Euro Stoxx 50

Volkswagen đã bị loại khỏi Euro Stoxx 50, chỉ số chứng khoán chuẩn theo dõi hiệu suất của 50 công ty blue-chip (vốn hóa lớn và thanh khoản cao nhất) hàng đầu thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Nhà cung cấp chỉ số Stoxx đã xác nhận thay đổi này ngay trong đợt đánh giá thường niên hồi đầu tháng 9. Quyết định chính thức có hiệu lực kể từ phiên 21/9.

Bên cạnh Volkswagen, tập đoàn cung cấp dịch vụ thông tin Hà Lan Wolters Kluwer cũng bị loại khỏi chỉ số. Ngược lại, tập đoàn viễn thông Phần Lan Nokia trở lại chỉ số và công ty tiện ích Pháp Engie được bổ sung.

Việc Volkswagen bị loại khỏi Euro Stoxx 50 trên thực tế mang tính cơ học nhiều hơn là một đánh giá toàn diện, bởi chỉ số được tính theo giá trị vốn hóa thị trường tự do chuyển nhượng, và mức định giá đang dần thu hẹp của Volkswagen không còn vượt qua được ngưỡng yêu cầu.

Tuy nhiên, hệ quả để lại là không nhỏ. Các quỹ theo dõi chỉ số chuẩn giờ đây buộc phải bán lượng cổ phiếu Volkswagen đang nắm giữ, tạo thêm áp lực lên mã cổ phiếu vốn chịu nhiều sức ép. Stellantis cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự vào năm ngoái.

Cổ phiếu Volkswagen đã giảm gần 30% kể từ đầu năm và giảm hơn 6% kể từ khi mở cửa phiên giao dịch thứ Hai tuần trước, xuống khoảng 76 euro/cổ phiếu tại thời điểm bài viết được thực hiện.

Diễn biến này đến vào thời điểm gần như không thể tồi tệ hơn.

Cuối tuần trước, Volkswagen tiết lộ thêm các khoản chi phí phát sinh một lần trị giá khoảng 10 tỷ euro, đồng thời hạ dự báo biên lợi nhuận hoạt động năm 2026 xuống không quá 1%, so với khoảng dự báo trước đó từ 4% đến 5,5%.

Hơn 6 tỷ euro trong số các khoản chi phí phát sinh đến từ việc Volkswagen giảm giá trị khoản đầu tư tại Porsche, công ty mà Volkswagen sở hữu 75,4%, sau khi hãng xe thể thao hạ triển vọng trong trung hạn. Porsche đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại từ các mức thuế quan của Mỹ và thực trạng nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc đối với các thương hiệu xe sang nước ngoài. Hãng chỉ đạt biên lợi nhuận 1,1% trong năm ngoái.

Một khoản chi phí khác, từ 2 tỷ euro trở lên, đến từ việc mở rộng các chương trình nghỉ hưu sớm, ghi giảm giá trị tài sản tại Trung Quốc và kế hoạch bán Volkswagen Osnabrück GmbH, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Volkswagen và là một nhà máy sản xuất ô tô đặt tại thành phố Osnabrück, miền Tây Bắc nước Đức.

Volkswagen cũng nhấn mạnh về xu hướng xấu đi hơn nữa của môi trường kinh doanh, đặc biệt tại Trung Quốc, cũng như sự chuyển dịch nhanh hơn trong nhu cầu sang xe chạy hoàn toàn bằng pin.

Vào tuần đầu tháng 9, Volkswagen đã nhất trí thực hiện đợt tái cấu trúc lớn nhất từ trước đến nay, chủ động cắt giảm hơn 100.000 nhân sự và loại bỏ một nửa số dòng xe.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều nhìn nhận những con số này như dấu hiệu của một sự sụp đổ. Nếu loại trừ các khoản chi phí phát sinh một lần, Volkswagen cho biết biên lợi nhuận cơ bản của tập đoàn vào khoảng 4%, đồng thời giữ nguyên dự báo về dòng tiền và thanh khoản.

Deutsche Bank, ngân hàng đang khuyến nghị mua cổ phiếu Volkswagen với giá mục tiêu 115 euro, cho rằng các con số được thấy trên tiêu đề báo cáo đã phóng đại đáng kể mức độ suy giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Nhưng ngân hàng cũng thừa nhận rằng những khó khăn của Volkswagen sẽ chưa dừng lại ở đó, bởi chi tiết về khoản chi phí tái cấu trúc bổ sung cho thấy rõ quá trình chuyển đổi vô cùng tốn kém và phức tạp. Deutsche Bank dự kiến sẽ còn có thêm các khoản chi phí khác trong những tháng tới.

Volkswagen dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 vào ngày 29/10.