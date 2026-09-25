Volkswagen bắt đầu chở khách bằng taxi tự hành tại Mỹ

MOIA America phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ di chuyển Beep triển khai các chuyến đi tại khu đô thị Lake Nona thuộc Orlando. Hành khách có thể đặt xe thông qua ứng dụng của Beep trên ba tuyến đường cố định.

Đội xe sử dụng mẫu ID.Buzz tự hành của Volkswagen, được trang bị hệ thống lái tự động do Mobileye phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, trên mỗi xe vẫn có một nhân viên giám sát an toàn, vì vậy hoạt động chưa hoàn toàn ở trạng thái không người điều khiển.

Florida là một trong những bang của Mỹ có khung pháp lý tương đối cởi mở đối với thử nghiệm và triển khai phương tiện tự hành. Điều này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh chóng đưa công nghệ từ giai đoạn thử nghiệm sang phục vụ hành khách thực tế.

Bên cạnh Orlando, MOIA America cũng đang thử nghiệm xe tự hành tại Los Angeles và Austin nhằm chuẩn bị cho việc triển khai các dịch vụ thương mại trong thời gian tới.

Việc bắt đầu chở khách tại Florida đưa Volkswagen trực tiếp tham gia thị trường taxi tự hành của Mỹ, nơi đã có sự hiện diện của những đối thủ lớn như Waymo, công ty thuộc Tập đoàn Alphabet và Tesla.

Waymo đã triển khai taxi tự hành thương mại tại một số thành phố của Mỹ, trong khi Tesla cũng đang mở rộng hoạt động sau giai đoạn thử nghiệm. Sự tham gia của MOIA cho thấy cạnh tranh trong lĩnh vực vận tải hành khách tự động đang gia tăng, khi các hãng ô tô truyền thống và doanh nghiệp công nghệ đều tìm cách giành vị trí trong thị trường được kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong những năm tới.