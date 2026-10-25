Volkanovski hạ võ sĩ bất bại, lập kỷ lục lịch sử UFC

Volkanovski chấm dứt chuỗi 20 trận bất bại của Evloev bằng chiến thắng TKO ở hiệp hai tại UFC 333.

Trong trận đấu chính tại UFC 333 ở Abu Dhabi (UAE) rạng sáng 25/10, Alexander Volkanovski tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi chấm dứt chuỗi 20 trận toàn thắng của Movsar Evloev, một trong những võ sĩ đáng gờm nhất hạng lông.

Trước cuộc đối đầu, Evloev sở hữu thành tích 20 trận bất bại, trong đó có 10 chiến thắng tại UFC. Võ sĩ người Nga được đánh giá cao nhờ khả năng vật, kiểm soát đối thủ và nền tảng thể lực bền bỉ. Tuy nhiên, những ưu thế ấy không đủ giúp anh tạo ra bất ngờ trước nhà vô địch 38 tuổi.

Ở hiệp đầu, Evloev chủ động tìm cách áp sát và đưa trận đấu xuống sàn nhằm hạn chế khả năng đánh đứng của Volkanovski. Nhà vô địch người Australia vẫn duy trì được thế trận nhờ khả năng phòng thủ tốt, liên tục thoát khỏi những pha vật và đáp trả bằng các cú đấm chính xác.

Sang hiệp hai, Volkanovski bắt đầu chiếm ưu thế rõ rệt. Anh kiểm soát khoảng cách tốt hơn, liên tục gây sức ép và buộc Evloev phải lùi về phía hàng rào. Một tổ hợp đòn mạnh khiến võ sĩ người Nga mất thăng bằng, trước khi ngã xuống sàn.

Volkanovski lập tức lao tới, tung thêm hàng loạt cú đấm khiến đối thủ không thể chống trả hiệu quả. Trọng tài Marc Goddard quyết định dừng trận khi hiệp hai còn 6 giây, công nhận chiến thắng TKO cho nhà vô địch ở thời điểm 4 phút 54 giây.

Kết quả giúp Volkanovski nâng thành tích chuyên nghiệp lên 29 trận thắng, 4 thất bại. Trong khi đó, Evloev lần đầu nếm mùi thất bại sau 21 lần thượng đài.

Đáng chú ý, Volkanovski có chiến thắng thứ 9 trong các trận tranh đai hạng lông UFC, qua đó cân bằng kỷ lục của huyền thoại Jose Aldo. Ở tuổi 38, võ sĩ Australia tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm những nhà vô địch xuất sắc nhất lịch sử hạng cân.

Sau trận, Volkanovski tiết lộ từng hứa với vợ sẽ kết thúc trận đấu nhanh chóng nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, để cô không phải trải qua những phút giây căng thẳng khi theo dõi chồng thi đấu.

Ở trận tranh đai đáng chú ý khác, Petr Yan bảo vệ thành công đai vô địch hạng gà sau khi đánh bại Merab Dvalishvili bằng tính điểm đồng thuận. Cả ba giám khảo đều chấm chiến thắng 48-47 cho võ sĩ người Nga.