Voi rừng xuất hiện gần bản

Hình ảnh đàn voi rừng xuất hiện ở bản Cao Vều 2, xã Anh Sơn.

Theo hình ảnh do người dân ghi lại, đàn hiện có một con voi mẹ lớn tuổi, một con voi đực khoảng 4 tuổi và các con khác ở những độ tuổi khác nhau, trong đó, con nhỏ nhất khoảng 1 tuổi. Trong quá trình di chuyển, đàn voi đã phá hỏng một lán trại chăn nuôi của ông Lương Văn Nhuận (người dân trong bản), gây thiệt hại một số diện tích chè của người dân. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với ban quản lý bản và người dân tăng cường theo dõi, nắm bắt hướng di chuyển, phạm vi hoạt động của đàn voi để kịp thời có biện pháp ứng phó.