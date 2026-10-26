Vòi rồng xuất hiện trong mưa ở Nghệ An

Chiều 26.10, đoạn clip ghi lại hình ảnh vòi rồng xuất hiện giữa cánh đồng ở xã Hợp Minh (Nghệ An) được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo thông tin từ người đăng tải, hình ảnh được ghi lại vào trưa cùng ngày tại khu vực xã Vĩnh Thành cũ, nay thuộc xã Hợp Minh. Thời điểm xảy ra hiện tượng, khu vực này có mưa lớn, gió mạnh.

Trong clip, một cột xoáy kéo dài từ đám mây xuống mặt đất, tạo thành hình ảnh vòi rồng nổi bật giữa cánh đồng. Hiện tượng diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi khiến những người theo dõi không khỏi lo ngại về nguy cơ mất an toàn.

Hình ảnh vòi rồng cuộn xuống ở Nghệ An. Ảnh cắt từ clip

Trước những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự quan tâm, đồng thời cảnh báo cần thận trọng khi xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Trao đổi về sự việc, đại diện UBND xã Hợp Minh xác nhận: Trưa 26.10, trên địa bàn có mưa lớn. Sau đó, hình ảnh vòi rồng xuất hiện và được đăng tải trên mạng xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại do hiện tượng trên gây ra.

Vòi rồng là hiện tượng khí quyển có dạng cột xoáy, có thể cuốn theo nước, bụi đất và các vật thể trên đường di chuyển. Khi xuất hiện trong điều kiện thời tiết bất lợi, hiện tượng này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người và tài sản.