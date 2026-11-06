Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Hải Phòng

Vòi rồng xuất hiện trên biển Hải Phòng

Trưa 6/11, nhiều người dân và du khách tại khu vực bến phà sang đảo Cát Bà (Cát Hải, Hải Phòng) đã ghi lại được khoảnh khắc một cột lốc xoáy khổng lồ nối từ đám mây dông đâm thẳng xuống mặt biển.

Hình ảnh và video về vòi rồng đã được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Vòi rồng xuất hiện kèm theo những khối mây đen kịt bao trùm cả một góc trời.

Thời điểm này, khu vực nội thành Hải Phòng có nắng xen mây, trong khi vùng ven biển thuộc đặc khu Cát Hải xuất hiện mưa dông cục bộ trong thời gian ngắn, kèm theo hiện tượng vòi rồng.

Trả lời VTC News, lãnh đạo Đặc khu Cát Hải cho biết, hiện tượng vòi rồng xảy ra ở khu vực kênh Hà Nam thuộc vùng biển Đặc khu Cát Hải, giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, vào trưa cùng ngày.

Hiện tượng này chỉ xuất hiện khoảng 3 phút rồi tan dần nên không có ảnh hưởng hay gây thiệt hại gì về người và tài sản.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi rất nhỏ, hút từ mặt đất lên đám mây vũ tích (đám mây nước dày), tạo thành hình phễu di động, trông giống như cái vòi. Phần lớn vòi rồng hình thành từ đám mây dông, đặc biệt là mây dông tích điện.

Trong quá trình di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo hoặc phá hủy nhiều vật thể. Nhìn từ xa, vòi rồng có màu đen hoặc trắng, tùy thuộc những thứ mà nó cuốn theo.