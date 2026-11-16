Với hơn 160.000 người ủng hộ và loạt tỷ phú hậu thuẫn, ông Jensen Huang tính đường trở lại Nvidia

Ông Jensen Huang, đồng sáng lập Nvidia. (Ảnh: Getty Images).

Một chiến dịch trực tuyến kêu gọi Nvidia đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO đã thu hút hơn 160.000 chữ ký, trong đó có nhiều người tự nhận là nhân viên và cổ đông của nhà sản xuất chip này.

Chiến dịch mang tên “Stand with Jensen” (tạm dịch: Sát cánh cùng ông Huang) còn nhận được sự ủng hộ của nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghệ, bao gồm CEO Tesla Elon Musk, CEO Epic Games Tim Sweeney và CEO Y Combinator Garry Tan, theo thông tin trên trang web của chiến dịch. Tuy nhiên, trang web lưu ý rằng các thông tin về người tham gia đều do cá nhân tự khai báo và chưa được xác minh.

Ông Jensen Huang, người đồng sáng lập và lãnh đạo Nvidia trong hơn 33 năm, đã từ chức vào tuần trước sau khi truyền thông Mỹ đưa tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông. Đáng chú ý, một trong những người bị cho là tình nhân của ông bị Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động gián điệp của Trung Quốc, trong khi một người khác là nhân viên Nvidia.

Sau khi ông Huang rời đi, Nvidia bổ nhiệm bà Colette Kress, Giám đốc Tài chính (CFO) lâu năm của công ty, làm CEO tạm quyền. HĐQT cho biết sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài trong quá trình tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Làn sóng kêu gọi đưa ông Huang trở lại đang đặt thêm sức ép lên HĐQT Nvidia, vốn phải xử lý những hệ lụy từ bê bối của vị lãnh đạo lâu năm. Diễn biến này cũng xuất hiện trong bối cảnh có thông tin cho rằng chính ông Huang đang cân nhắc khả năng trở lại chiếc ghế CEO.

Những ai đang ủng hộ ông Huang?

Elon Musk là một trong những doanh nhân công nghệ nổi tiếng nhất công khai ủng hộ việc ông Huang trở lại Nvidia. Trên mạng xã hội X, người giàu nhất thế giới tuyên bố sẵn sàng ký kiến nghị kêu gọi công ty đưa ông Huang trở lại.

Trước đó, ông Musk từng nói sẽ rất “vinh hạnh” nếu có cơ hội tuyển dụng ông Huang.

Theo thống kê trên trang web của chiến dịch “Stand with Jensen”, gần 10.000 người tham gia tự nhận là nhân viên hoặc cựu nhân viên Nvidia, trong khi hơn 89.000 người cho biết họ là cổ đông của công ty. Hơn 70.000 người còn lại tự xếp mình vào nhóm những người ủng hộ ông Huang. Ngoài ra, chiến dịch cũng ghi nhận sự tham gia của một số đối tác kinh doanh của Nvidia.

Những người khởi xướng chiến dịch kêu gọi HĐQT đưa ông Huang trở lại trong thời gian chờ kết quả điều tra độc lập về các mối quan hệ của ông. Họ cho rằng cần có bằng chứng rõ ràng chứng minh việc để ông rời vị trí CEO thực sự mang lại lợi ích cho công ty.

Một số nhân viên Nvidia cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu CEO. Trong đó, một kỹ sư cho biết đã quyết định rời công ty sau khi ông Huang ra đi.

Một nhân viên khác là bà Vartika Singh, người đã làm việc tại Nvidia trong 8 năm, cho biết bà “chưa từng làm việc cho ai giống như ông Huang”. Bà đánh giá cao sự tận tâm của ông đối với nhân viên, giới nghiên cứu và các công ty khởi nghiệp.

Nỗ lực vận động đưa ông Huang trở lại

Nguồn tin của Financial Times cho biết ông Huang đã thảo luận với những người thân cận về khả năng quay trở lại vị trí CEO Nvidia.

Một đồng minh của ông Huang tiết lộ với tờ báo rằng những người ủng hộ đang tập hợp một “nhóm tác chiến” gồm các CEO tại Thung lũng Silicon để vận động đưa ông trở lại. Nhóm này cũng dự định tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Nhà Trắng. Theo nguồn tin, các nỗ lực trên đều nhận được sự tán thành của ông Huang.

Dù vậy, con đường trở lại Nvidia của vị đồng sáng lập này vẫn đối mặt với nhiều trở ngại. HĐQT công ty đang tiến hành điều tra độc lập về những bê bối dẫn đến quyết định từ chức của ông.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Mỹ chuẩn bị mở cuộc điều tra nhằm làm rõ liệu những mối quan hệ tình cảm của ông Huang có ảnh hưởng đến vị thế của Mỹ trong lĩnh vực AI hay không, cũng như những hệ lụy tiềm tàng đối với an ninh quốc gia và các mối quan hệ của ông với Tổng thống Donald Trump cùng giới chức Nhà Trắng.

Ông Dan Ives, Giám đốc điều hành cấp cao tại Yorkville Ives & Co., nhận định: “Chúng tôi không thấy khả năng Jensen sẽ quay lại Nvidia với vai trò CEO”.

Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III của năm tài chính vào ngày 17/11. Báo cáo lần này sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo công ty phải đối mặt với sức ép trấn an thị trường về triển vọng và tương lai của doanh nghiệp.