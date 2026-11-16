Với doanh thu gần 500 tỷ đồng, 'Trại buôn người' tiếp tục hành trình ra quốc tế

Đoàn phim tham dự chương trình có sự hiện diện của NSND Như Quỳnh, đạo diễn Dương Bảo Anh, nhà sản xuất, biên kịch kiêm giám đốc sáng tạo Mèo Bích Trang, diễn viên Đinh Viết Tường cùng các thành viên ê kíp.

Điểm đặc biệt của hoạt động lần này là suất chiếu được nhà sản xuất Mèo Bích Trang dành tặng theo hình thức kín, phi thương mại, tổ chức ngay tại hội trường Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka. Đây không phải buổi công chiếu thương mại tại Nhật Bản, không bán vé và không thuộc hệ thống phát hành rạp tại thị trường này.

Việc lựa chọn không gian của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam cũng tạo nên ý nghĩa riêng cho chương trình. Thay vì một hoạt động quảng bá điện ảnh thông thường, buổi chiếu được đặt trong khuôn khổ giao lưu văn hóa, nơi tác phẩm trở thành phương tiện kết nối con người, chia sẻ những vấn đề xã hội và giới thiệu góc nhìn của điện ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Theo ghi nhận của ê kíp, buổi chiếu tại Osaka để lại nhiều cảm xúc cho đoàn phim. Một số khán giả Nhật Bản đã không kìm được nước mắt trước những phân đoạn thể hiện sự hy sinh, tình người và tinh thần đoàn kết giữa những con người bị đẩy vào hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt.

Với nhà sản xuất và các nghệ sĩ, phản ứng này mang ý nghĩa đặc biệt bởi câu chuyện trong Trại buôn người được xây dựng từ những vấn đề xã hội có thật, trải qua quá trình nghiên cứu và phát triển kịch bản kéo dài nhiều năm. Tác phẩm khai thác những góc khuất liên quan đến mua bán người, lừa đảo, dụ dỗ và bóc lột con người, đồng thời đặt các nhân vật trước những lựa chọn sinh tử.

Vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, quốc tịch và văn hóa, điều đọng lại sau buổi chiếu không chỉ là những tình tiết hành động hay cuộc đấu tranh sinh tồn, mà còn là sự đồng cảm với những số phận bị tước đoạt tự do, nhân phẩm và quyền được sống an toàn.

Chia sẻ về trải nghiệm tại Osaka, nhà sản xuất Mèo Bích Trang cho biết: “Đối với tôi, đây là một dịp rất đặc biệt khi bộ phim có cơ hội hiện diện trong một hoạt động giao lưu văn hóa và ngoại giao của Việt Nam tại Nhật Bản. Tôi trân trọng cơ hội được mang tác phẩm đến giới thiệu trong không gian của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, nơi câu chuyện điện ảnh có thể trở thành một phương tiện kết nối văn hóa và con người”.

Theo số liệu cập nhật của chuyên trang Box office Vietnam đến ngày 15/11/2026, Trại buôn người hiện đạt khoảng 496,35 tỷ đồng, đến rất gần cột mốc 500 tỷ đồng doanh thu. Dù đã có hoạt động giới thiệu tại Osaka, nhà sản xuất xác nhận Trại buôn người chưa phát hành thương mại tại Nhật Bản và chưa chuyển nhượng quyền phát hành thương mại tại thị trường này.